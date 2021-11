Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 13 de noviembre según tu signo

La carta de este sábado 13 de noviembre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este sábado 13 de noviembre es “La Sacerdotisa” al igual que ayer este arcano mayor salió invertido y lo rige el número 2

Esta carta al salir invertida habla que debes escuchar a tu voz interior, pues tu intuición te está queriendo decir muchas cosas, así que debes prestar atención a cualquier señal que llegue a ti.

Amor

Si estás atravesando por una crisis con tu pareja, debes actuar con inteligencia y prudencia pues cualquier actor desmesurado te puede llevar a una ruptura y a hacer actos irremediables.

Por otra parte, si estás a la espera de que esa persona especial se presente ante ti, debes tener cuidado pues no te está hablando del todo con la verdad, mantente atenta o atento.

Trabajo

Cuando aparece la Suma Sacerdotisa invertida es mejor que mantengas un bajo perfil en tu lugar de trabajo pero al mismo tiempo no confíes en todo lo que tus compañeros hacen y dicen, pues podría estar ocurriendo cosas a tus espaldas que desconozcas.

Tranquilízate que las cosas se aclararan más tarde.

Salud

Si estás intentando tener familia, este día no será el indicado pues la carta que apareció este martes esta ligada fuertemente a la maternidad pero al estar invertida es un atento aviso a que no es un buen momento para buscar traer un nuevo integrante a tu familia.