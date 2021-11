Mhoni Vidente horóscopos fin de semana del 12 al 14 de noviembre, salud, dinero y amor

Mhoni Vidente comparte sus predicciones para los horóscopos de fin de semana del 12 al 14 de noviembre del 2021. Gracias a sus cartas del tarot, la vidente cubana tiene las mejores predicciones de cara a esta jornada que inicia este viernes. Consulta lo que viene para tu signo del zodiaco y toma las mejores decisiones.

Aries

Fin de semana de reconciliación con tu pareja. Van a ser unos días de estar saliendo mucho de fiesta y de sorpresas agradables.

Tendrás la invitación este viernes a un evento muy importante, no dejes de ir, ahí conocerás a personas que muy compatibles contigo. Cuídate de problemas de estómago e intestino, trata de llevar una buena dieta más saludable.

Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Ya no le mientas a tu pareja, es mejor seguir bien en tu relación amorosa y recuerda que la mentira dura mientras la verdad llega.

Mandas a arreglar tu carro o le haces la afinación. Un amigo del signo de Acuario o Géminis te va a estar buscando para hacer un negocio. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con los números 15 y 30. Trata de usar más el color amarillo para atraer la abundancia.

Tauro

Fin de semana de estar con muy buena suerte en todos los sentidos para poder hacer cualquier trámite de trabajo y que te va a salir de lo mejor. Te invitan a salir de viaje y visitar a unos familiares. Arreglas tu casa con adornos navideños. Te llega una invitación para una boda.

Recuerda que tú eres el carismático del zodiaco y te hace ser siempre el centro de atención, por eso te recomiendo ponerte a dieta y vestirte de la mejor manera para que te vean siempre bien.

Te busca un amor del signo de Acuario o Libra que va a ser muy compatible contigo. Trata de no comprar lo que no vayas a utilizar y seguir ahorrando. Eres muy bueno para formar negocios y llevarlos al éxito, por eso te recomiendo tomar un curso de emprendedores. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 4 y 56.

Géminis

No dejes para después lo que puedes hacer hoy, administra más tu tiempo y resuelve todo lo que tienes pendiente. Viernes de hacer unos pagos atrasados y tener juntas en tu trabajo para cambios de puesto y horarios.

Van a ser tres días de muchas sorpresas agradables, solo tienes que estar atento. En estos días vas a conocer personas más compatibles con tu signo en cuestión amorosa.

Te compras ropa y cambias de look. Realizas unos cambios de muebles en tu casa y decides pintarla, recuerda que el Géminis es el diseñador del zodiaco y siempre le gusta vivir bien. Tus números de la suerte son 1 y 33. Trata de solo comprar lo que realmente necesitas para que después no te veas presionado con los pagos. Cuídate de la traición de un familiar, es mejor no platicar tanto tus asuntos personales.

Cáncer

Viernes de estar con algo de resentimiento contigo mismo por no hacer lo necesario para crecer más en tu vida profesional, así que es momento de actuar y poner en orden tus planes. Recibes una invitación a una fiesta en este fin de semana. Ya no publiques tantas cosas personales en tus redes sociales, trata de ser más reservado en tu vida.

Te recomiendo que este sábado prendas una vela de color blanco e invoques a tu ángel de la guarda para que te ayude en todo lo que necesites, sobre todo en conocer a esa persona que sea tu pareja ideal.

Te llega un premio en la lotería con los números 22 y 89. Si estás casado o comprometido te recomiendo no discutir en estos días, porque después se va a ser más fuerte el pleito y no van a solucionarlo. Ya no te tomes las cosas tan personales, sé más tranquilo.

Leo

En estos días tu signo va a entrar en un periodo crucial de energías. Vas a estar renaciendo en muchos sentidos y empezando un nuevo ciclo que te llevará a niveles más elevados de conciencia. El lado positivo de los Leo es su humor, carisma y autoconfianza, por eso siempre son líderes y su ambición los hace siempre crecer en lo personal y profesional.

Su lado negativo es que es el más controlador y egocéntrico, así que deben de trabajar en la humildad para que no te cierres ninguna puerta en el camino al éxito.

Fin de semana de estar con mucho trabajo y con buenas noticias en cuestión de negocios. Te busca un amor para salir a pasear y va a ser un amor verdadero en tu vida. Un golpe de suerte el día sábado con los números 12 y 30. Tu color es el azul, trata de usarlo más para estimular la suerte.

Virgo

Fin de semana de estar con tus seres queridos y compartiendo los buenos momentos de la vida. Empiezas con planes para progresar en lo económico y preparas un negocio con un socio que va a dejarte más ingresos. En tu trabajo te viene una auditoría y revisión laboral, trata de estar en orden con tus obligaciones.

Ten cuidado con el cigarro y el alcohol, trata de consumirlo menos porque te va a causar problemas de salud. A veces uno piensa que esa persona es la indicada en nuestra vida para formar un hogar y las cosas no resultan, así que trata de ya no idealizar al amor y buscar realmente a tu alma gemela.

Te llega un dinero extra, trata de pagar tus deudas. Domingo de mucha relajación y convivencia con tu familia. Procura dormir más para estar alerta en el día. Te viene un golpe de suerte con los números 19 y 20.

Libra

Tendrás mucha prisa durante este fin de semana para sacar todos los pendientes acumulados de tu trabajo y escuela; lo más importante de tu vida es quedar bien con tus obligaciones y profesionalismo. Ten cuidado con las pérdidas y trata de no invertir en negocios de alto riesgo, asesórate bien previamente.

A ese amor que ya no está contigo pídele dialogar y hagan lo posible por quedar en paz, si ya no desean volver, es tu decisión, pero lo mejor es que no cargues con energías ajenas. Te invitan a un concierto este sábado. Arreglas tu clóset y regalas todo lo que ya no utilizas.

Tramitas un crédito de una tienda departamental. Te buscan tus amigos el domingo para jugar y practicar algún deporte. Recibes un dinero extra con los números 03 y 40, combínalos con tu día de nacimiento para personalizar tu suerte.

Escorpión

Ten presente que no todo lo que brilla es oro, pues te realizarán un ofrecimiento laboral no tan confiable, trata de estudiar siempre bien lo que vas a hacer, ya sea que te quedes donde estás o busques otro ambiente de trabajo, pero piensa bien el rumbo que quieres darle a tu vida. Cuídate de dolores de rodilla y huesos.

Te busca un familiar para invitarte a una fiesta durante este fin de semana, pero trata de seguir con la dieta, recuerda que como te ven, te tratan, así que come lo más sano posible y no tomes pastillas para adelgazar, eso te causará mucho daño.

En el amor, sigues con tu pareja actual, pero tu pensamiento está en otra persona, a veces uno sigue en una relación ya no por amor, sino por compromiso, pero trata de tomar una decisión firme. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 90.

Sagitario

Toma mucha agua y échate suficiente perfume antes de salir de casa para limpiar todas las malas energías que se te pegaron durante la semana, tu signo es muy sensible a todo lo que pasa alrededor y por eso a veces te sientes muy cansado pero con esa receta te desharás de todo lo negativo. Te buscan de un trabajo nuevo y será de alto rango, a nivel de gerencia, pero trata de no platicar tus planes para que no te los salen.

Cuídate de dolores de intestino y come más saludable, te busca una ex pareja para volver, tu signo siempre deja huella en el amor, por eso te buscan pero trata de avanzar y cierra ese capítulo en tu vida.

Te invitan a una fiesta este sábado; compras ropa y mejoras tu look. Ya no discutas con tu familia, ellos siempre querrán lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 13 y 40.

Capricornio

Este viernes será ideal para que te cortes el cabello y renueves tus energías, así estarás con más optimismo en todo lo que realices. Tu signo es el sinónimo de vitalidad y con eso podrás intensificar la energía positiva a tu lado.

Tramitas un crédito bancario para un coche nuevo, pero trata de ya no pensar tanto tus proyectos y mejor pon manos a la obra para concretarlos, recuerda que atraviesas por la época de hacer crecer tu economía. Ya no pelees con tu pareja, deja a un lado la desconfianza y evita salir con más amores para que no te inunde el sentimiento de culpa.

Prepárate para la próxima semana, porque te viene mucho trabajo y revisión de desempeño por parte de tus jefes. Cuídate de dolores de pierna, ve con un médico para que te revise. Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 88.

Acuario

Acudirás este fin de semana a muchas fiestas, tu signo se caracteriza por ser muy sociable y se convierte en el alma de las reuniones, así que trata de divertirte y pásala de lo mejor. Este viernes ten cuidado con lo que firmas, sobre todo respecto a la tarjeta de crédito. Te busca un amigo para invitarte a un negocio en el que te irá bien porque eres bueno en las ventas.

En el amor estarás muy estable con tu pareja; para los solteros será un fin de semana de pasión con amores fugaces. Cuídate de dolores de cabeza, es tu punto débil, por eso es mejor que sigas con el ejercicio para liberar el estrés.

Este domingo tu vida se llenará de buenas noticias y sorpresas que te hará sentir de lo mejor. Deja a un lado la flojera y estudia un curso de idiomas los fines de semana. Tus números de la suerte son 30 y 87.

Piscis

Enfrentarás muchas presiones de trabajo este viernes, tu signo es muy obsesivo y te cuesta trabajo desligarte de situaciones complicadas, por eso te recomiendo que analices bien todo lo que tienes en planes y te ocupes en lo que realmente podrás lograr a corto plazo. Sales de viaje para visitar a un familiar. Decides remodelar tu casa y comprar muebles más adecuados.

Cuídate de problemas de la piel y trata de no hacerte ningún tratamiento estético para que no tengas complicaciones más adelante. Te viene un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 07 y 28, trata de jugar en estos días.

Te enteras que un familiar se va a casar y le brindas apoyo. Trata de cuidar más tu dinero y no compres artículos innecesarios. Ya no comas por nervios, controla tu alimentación y no descuides tu salud.