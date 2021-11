Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 11 de noviembre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

La astróloga más reconocida de México, Mhoni Vidente, trae para ti las predicciones y te dice qué tienen preparados los astros para los horóscopos este jueves 11 de noviembre. Descubre qué le depara a tu signo del zodiaco y cómo te irá en el amor, salud y dinero. Descubre qué tienen preparado para ti los astros y continúa la semana de la mejor forma, con energía y buena actitud.

ARIES

Hoy es un buen día para abrirse del todo, para sacar de ti aquellas cosas que no te dejan estar en paz con tu pareja, y cerrar esos círculos de padecimiento de una vez. Deber tener fe en la capacidad de tu pareja para neutralizar el dolor, y ayudarte con la tarea de ser la persona que siempre has deseado ser.

Hay que levantar la cabeza. Ese descalabro debe saberse al interior de tu organización y equipo, pero nada más. No es un momento para demostrar debilidad, pues es justamente lo que tu competencia espera que suceda. Debes enseñorearte como si no hubiera ningún problema, pues a la larga no lo habrá.

La clave para ser siempre joven es un cuerpo con el que se han cumplido todas las obligaciones y cuidados. Te obsesiona el paso del tiempo, y por ello debes hacer todo lo que en tus manos para prevenirlo. La mejor estrategia para hacerlo: que en tu cuerpo no entre nada, en la forma de alimento o de pensamiento, que le haga daño.

TAURO

Hay muchas cosas que es mejor no decirse en una pareja. Los amores anteriores, la primera vez, las malas experiencias, aquellas otras personas que en este momento pueden interesarnos además de nuestra pareja… Evita hablar de más, pues tiendes a hacerlo con demasiada frecuencia.

Es tiempo de salir de tu caparazón, y demostrarle a los demás que estás listo para seguir en la batalla. Te tomaste de la peor manera todos los fracasos anteriores, pero cuando lo hagas verás que el balance es positivo, y que vas a poder salir adelante hasta tomar la delantera de tus competidores.

Es mala idea obviar esas pequeñas molestias. No debes achacarlas a la edad, sino de cortarlas de raíz, pues amenazan con volverse recurrentes y más acuciantes. Es mejor que hagas una corta visita al médico y apliques el mejor de los remedios: más vale prevenir que lamentar. Estás muy a tiempo.

GÉMINIS

El tiempo es el gran enemigo el amor. Hay muchas maneras de vencerlo. Hoy que te preocupa los astros van a revelarte la más efectiva: nunca reveles todas tus cartas. Siempre mantén un as bajo la manga. Siempre ten un secreto, una sorpresa, un destino insospechado con el que maravillar a tu pareja.

En ocasiones, como la del día de hoy, dar un paso atrás es una manera de ir adelante. Cuando los rivales o las circunstancias nos obligan a girar y emprender la retirada no todo son pérdida, pues podemos tomarnos tiempo para recuperarnos de la derrota, poner orden y evaluar nuestros recursos antes de lanzarnos de nueva cuenta.

No hay nada mejor para alejar los medios contra cualquier enfermedad o padecimiento que la prevención. Y no la hay mejor que un cuerpo blindado a partir de un estado óptimo, fruto de las buenas decisiones. Comienza a tomarlas hoy. Come sano, haz ejercicio y date la oportunidad de hacer meditación.

CÁNCER

No esperes a que tu pareja te reclame atenciones o promesas sin cumplir. Tienes que ir un paso por delante suyo en ese aspecto. Debes adelantarte a sus necesidades y deseos, aunque no siempre des en el blanco. Al final de cuentas, ella se esfuerza en hacer lo mismo por ti.

Es un buen día para hacer un balance. Debes hacer una comparación entre lo que has invertido y l que has ganado en este periodo, de modo que puedas saber si vas por la senda correcta o es mejor que corrijas el rumbo. Vas a encontrar que, justamente, estás haciendo lo que debes hacer.

No abuses del café y de otras bebidas energética para conseguir ese extra de energía que necesitas. Pueden a afectar a tu presión sanguínea y con ello a tu corazón. Es mejor usar sustancias naturales, como las infusiones de té o una manzana. Te dan la misma energía sin efectos secundarios.

LEO

Es un buen día para recuperar algo del tiempo perdido, y dedicarse el uno al otro sin prisas ni distracciones. El amor necesita su tiempo y su dedicación, pues es como un gran palacio que se construye día tras día, para cuidar en ese esmero lo s detalles y la seguridad. Construya de esa manera en que ambos saben hacerlo.

Haz ese préstamo que te solicitan, y no te preocupes en averiguar si te lo pueden pagar o no. Hazlo bajo la idea de “Hoy por mí, mañana por ti”, pues vendrán momentos en los que deberás acudir a estas personas, y es mejor que tengan un mejor recuerdo de ti. Construye relaciones con conveniencia.

Espera un mejor momento para cambiar el ritmo de tu entrenamiento. No es un buen momento para que te sometas a un mayor rigor. Tu cuerpo se adapta bien, pero debes darle más tiempo para que pueda pasar, sin problemas, a un nuevo nivel de exigencia. Todo debe ocurrir en su debido momento.

VIRGO

En ocasiones lo único que queda es ejercer la autoridad. Dentro de tu relación, y tu pareja lo reconoce, eres la voz de la sensatez. Ahora ves que, lenta pero decididamente, tu pareja va a tomar una decisión a todas luces equivocada. No se da cuenta, pero tienes que ser firme, y decirle que no lo haga.

Hay más de lo que puedes dar. Te sientes cansado y abatido, y crees que perdido el toque que se necesita para levantar este proyecto, pero te equivocas. Tu mejor esfuerzo está por llegar, y con él los frutos que esperas. Todo está en insistir, resistir y prevalecer. No te des por vencido.

Este es el estado de las cosas: No puedes seguir dejando en manos del azar tu equilibrio metal y tu estado físico. Si tomas acciones hoy mismo, el tiempo y la apatía van a tomar las riendas, y será muy difícil librarte de sus efectos negativos. Es hora de abrir los ojos y ponerse manos a la obra.

LIBRA

Tienes un estilo para amar que es un tanto frío y desapegado, y ello hace que tu pareja, en ocasiones, crea que estás ahí solo por compromiso. Tienes que ir a contracorriente de ti mismo, y ser más abierto, atento y cariñoso. Esa es una de las demandas del amor que no olvidemos de ser nosotros mismos para ser la persona que quien amamos se merece.

No te esmeres demasiado en este proyecto, pues no es lo que te vendieron en un primer momento. Ni sus beneficios son tan altos ni el prestigio que te va a brindar tan sólido. Como sea, en nombre de esta alianza, es mejor que lo saques adelante hasta el final. Debes honrar a la palabra empeñada.

La tensión te saca de tus casillas, y has perdido los papeles. Te cuesta trabajo volver sobre tus pasos y enfrentar a las personas que afectaste con tu mal humor. Esa es la peor estrategia para abordar este problema. Regresa, pide disculpas y da vuelta a la página. No es el fin del mundo.

ESCORPIÓN

Nacimos para amar y para ser amados. La pareja es nuestro estado natural, pero también nuestro más caro objetivo. Por ello, hay momentos meseta, en los que nada parece moverse, y en los que la calma hasta puede resultar inquietante. No creas que no te mereces este oasis en medio de un mundo que no para de sacudirse.

Ante las cuestiones de dinero, lo que apremia es mantener un buen pulso. De modo que podamos controlar el barco y no nos precipitemos y se temen decisiones equivocadas. No es el momento de elegir aún: hay que aguantar hasta que sea el instante oportuno. Ten la seguridad de que vas a poder distinguirlo.

No dejes que las emociones negativas rebasen el vaso. Haz un sencillo ritual de purificación para librarte de ellas: toma agua y solo agua el día de hoy, acompañando a tus alimentos habituales. El agua es el mejor nivelador espiritual para tu signo. Se lleva toda energía oscura y a la semilla de todo mal.

SAGITARIO

El amor puede ser una venda que nos impide ver aquello que es evidente. No has querido percatarte de ello, pero tu pareja está en riesgo de dejar de ser la persona de la que te enamoraste. Es tiempo de que le impulses a ser la persona que amas, y no alguien que puede ser deshonesto.

No es momento para lavarse las manos y desentenderse de estos hechos. No se trata de una responsabilidad tuya, pero eres la persona que puede poner fin a este problema. Debes intervenir y ayudar a que todo se encauce nuevamente, de modo que se pueda continuar con el buen trabajo.

Es hora de dejar de abusar de esos alimentos que te encantan. Todo, en exceso, es perjudicial. Y existe una gran variedad de sabores para que pruebes, y dejes de hacerte daño a través de tu alimentación. En la diversidad está la clave para estar mejor: aventúrate y encontrarás un nuevo bienestar.

CAPRICORNIO

Hay buenas razones para celebrar a tu pareja y a la persona que amas. Tienen salud, tienen empleo y poseen recursos, además de que les llena y desborda un amor inmenso. Hoy es un día para decir “te amo” todas las veces que nazca del corazón. Su amor está bendecido por la fuerza que ambos le insuflan.

No hay que marcarse metas mediocres. Te toca planteare metas descabelladas, que te quiten el aliento de solo pensarlas. Este es un buen día para hacerlo. De otra manera, esa alma aventura y emprendedora que siempre te ha distinguido, está en grave riesgo de perecer, de volverse invisible.

Necesitas un cambio de escenario. Repasa si tu hogar, oficina y todos los ambientes en los que sueles encontrarte respetan las reglas energéticas del Feng Shui. No son difíciles de seguir: solo debes asegurarte de que la vida y la luz fluyen entre los espacios, y que nada se interpone en su paso o las empantana.

ACUARIO

Cuando la comunicación se rompe, toda la relación se agrieta y, mucho más rápido de lo que crees, se puede venir abajo. No permitas que las vías a través de las que tu pareja y tú se dicen todo se vean dañadas por el rencor y por la intervención de terceras personas. El diálogo es lo que más fortalece al amor.

Este día se van a acercar a ti con una propuesta que implica más dinero del que ganas ahora, pero en un contexto en el que no te agrada estar. No es buena idea que aceptes una oferta que te obliga a perder prestigio ante tus propios ojos. Eres alguien que valora hacer lo que la apasiona antes que trabajar por un mejor sueldo.

Necesitas una mayor disciplina en la parte más importante de tu vida: tu salud. Dejas de lado por demasiado tiempo los deberes que tienes para contigo mismo y con tu organismo. Es hora de volver a los buenos hábitos, a los ejercicios programados, a la cuenta de las calorías y grasas que comes.

PISCIS

Cada pareja crea un lenguaje para comunicarse. Hay frases y gestos que dicen más de lo que dicen cuando se pronuncian en el seno de una pareja, pues reflejan vivencias y experiencias, gustos y momentos. Para recuperar la magia de tu relación debes volver a ese lenguaje común en lo que el amor se decía todo.

La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y eso es sobre todo cierto con el dinero. Entre más aplaces la puesta en macha de tu proyecto, más dinero se va a ir directamente por el drenaje. Deja de lado este medio que te inmoviliza y pon manos a la obra.

La preocupación por los que amas es algo que te distingue de otros signos, y algo que te ensalza, pero para que puedas hacer por ellos lo que corresponde, necesitas estar bien, al 100%. Parte de ese bienestar implica evitar el estrés que te provoca preocuparte por cosas que no es probable que sucedan.

