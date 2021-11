Estos son los beneficios que lograrás al cultivar una Pasionaria en tu jardín

La Pasionaria es una de las flores más completas en cuanto su belleza estética y propiedades, a tal punto de ser un ejemplar que todos quieran tener en su jardín. La flor resulta ser una gran atracción para abejas y mariposas, ayudando a que tu parque sea un espacio verde lleno de estos hermosos insectos. Además esta planta, que tiene el valor agregado de crecer en cualquier superficie, cuenta con distintas propiedades que benefician a la salud de las personas.

También conocida como flor de la pasión, esta planta trepadora será uno de los ejes principales en el diseño y decoración de tu jardín. Ya que al ser una especie trepadora, puede ser muy útil para revestir paredes, estructuras plásticas y de hierro que adornan los parques. En caso de que optemos por la Pasionaria para realizar trabajos de ornamentación, debemos saber que podrá crecer hasta los 20 metros de altura.

La Pasionaria es la flor nacional del Paraguay y crece en países de Latinoamérica y Centroamérica, tales como México, Argentina, Chile, Colombia y República Dominicana. En estos países resulta ser una especie requerida por miles de jardineros debido a que contiene un amplio abanico de propiedades que benefician a la salud, potenciando la belleza y el aroma que emana.

Para plantar en tu jardín una Pasionaria no se necesita demasiado trabajo ya que este ejemplar no requiere suelos muy fertilizados. Además de ser una flor completamente bella, de punta a punta, se caracteriza también por no demandar mucho cuidado. La flor de la pasión es resistente y puede brotar en tierras arenosas con un pH ácido.

Por último es necesario destacar que aquel jardín que tenga la Pasionaria, será una importante fuente de medicina natural. Esto se debe a que beber una infusión con base a esta flor puede servir como analgésico, sedante, antiespasmódico, ansiolítico y somnífero. Como si fuera poco, este ejemplar también combate el insomnio y los dolores menstruales.