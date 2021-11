¡Atención viajeros! Edomex abrirá dos santuarios de la mariposa monarca y esto es lo que debes saber

Por segundo año consecutivo, la apertura de la Biosfera de la Mariposa Monarca será parcial, con medidas sanitarias y aforos limitados en el Estado de México, porque únicamente dos de los tres santuarios recibirán a visitantes, en contraste en Michoacán serán los tres, y se dará a partir del 27 de noviembre.



El aforo será del 70 por ciento y no podrán entrar menores de 12 años, adultos mayores y mujeres embarazadas. Además se pide a los visitantes aplicar las medidas sanitarias contra la COVID, aunque evitar el uso de gel durante el recorrido.



El año pasado con la pandemia en suelo mexicano se alcanzó la presencia de este insecto a lo largo de 2.1 hectáreas en oyameles. El histórico fue entre 1996 y 1997 con 18 hectáreas.



Para el caso de la entidad mexiquense abrirá el santuario de Piedra Herrada en Temascaltepec-Valle de Bravo y La Mesa en San José del Rincón, no así en El Capulín y Macheros en Donato Guerra. Y para Michoacán en El Rosario en Ocampo, el de Senguio y Sierra Chincua.



En Piedra Herrada el acceso para adultos será de 100 pesos y menores de edad 70 pesos, en tanto la renta de caballo ida y vuelta 300 pesos. La Mesa los costos serán de 80 y 50 pesos y no aplica el paseo en equinos.



Gloria Tavera Alonso, directora Regional del Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), indicó que la mariposa monarca empezó a llegar a suelo mexicano fue el 16 de octubre y en Edomex como Michoacán el 25 de octubre.

Apertura de los santuarios

Tavera Alonso anunció la apertura de los santuarios con las medidas anticovid a partir del 27 de noviembre, con un horario de 9:00 horas a 17:00 horas, que es cuando llegan más del 90 por ciento de las colonias.

“Sigamos ayudando con los protocolos sanitarios, el año pasado se establecieron y vamos a continuar, la pandemia no ha concluido”, declaró.

La funcionaria federal informó que en la entidad mexiquense por segundo año el núcleo de El Capulín y Macheros en Donato Guerra, estará cerrado porque así lo decidió la comunidad por la pandemia y se debe respetar su determinación.

Recordó que al final el año pasado también estuvo cerrado La Mesa y sólo abrió Piedra Herrada, con apenas 20 mil visitantes, un 30 por ciento de un año normal.

“Nuevamente este año la comunidad de Capulín y Macheros decidió mantener cerrados los santuarios para la visitación turística, esto significa que de tres, solamente dos van a estar abiertos”, apuntó.

Gloria Tavera Alonso indicó que este año el aforo en los santuarios será del 70 por ciento ante el semáforo verde, pero el límite será la capacidad de los estacionamientos.

La directora regional del Centro y Eje Neovolcánico de CONANP, anunció que en Michoacán abrirán los santuarios y celebró que el año pasado cumplieron con los protocolos y evitaron el acceso de autobuses, donde las visitas llegaron a 70 mil.

“Es de felicitar profundamente a todos los prestadores de servicios de los ejidos y las comunidades del Rosario, Sierra Chincua y Senguio porque hicieron un trabajo increíble”, celebró.

La subsecretaria de Turismo mexiquense, Denisse Ugalde Alegría, afirmó que existe la coordinación con los tres niveles de gobierno y que se capacitará a los prestadores de servicio, como comuneros como ocurrió el año pasado.

Además, impulsarán el decálogo del turista responsable para fomentar el cuidado y preservación de las áreas naturales.

Es de recordar que la mariposa monarca migra desde Canadá, pasan Estados Unidos y llegan a México una travesía de 4 mil 500 kilómetros.

