Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy DOMINGO 31 de octubre según tu signo

La carta de este domingo 31 de octubre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este domingo 31 de octubre es “La Fuerza” del tarot Rider, es uno de los 22 arcanos mayores y lo representa el número 8.

Esta carta representa la fortaleza, el coraje, la paciencia, el control y la compasión. Además de todo esta carta está asociada con la buena suerte y la fortuna así que hoy es un buen día para jugar juegos de azar o comprar un cachito de la lotería.

Amor

La fuerza te dice que todo irá y estará bien, aprende a controlar tus emociones y evita ser menos impulsiva o impulsivo.

La carta de hoy avecina momentos de intenso romanticismo, encuentros sensuales.

En general hoy es un buen día para todo lo que tenga que ver con relaciones amorosas.

Trabajo

Hoy es un buen día para que salgas a buscar trabajo o si tienes ya programada una entrevista para un nuevo empleo, ten por seguro que te irá de lo mejor.

Pero si eres uno de esos afortunados que tienen trabajo y estás pensando en pedir un aumento de salario, este miércoles es un buen día para negociar y llegar a un acuerdo con tu jefe.

Salud

Hace unos días que estás pensando en dejar el cigarro y el alcohol, poco a poco, estos hábitos deben dejarse poco a poco para que tu cuerpo no lo resienta y tenga una recaída, así que este día podría ser el primero del resto de tus días sin estas drogas.

Hoy te sentirás de lo mejor, super positivo y con mucha energía, eso quiere decir que tus defensas están muy altas, así que debes cuidarte y evitar cualquier tipo de enfermedad bronco respiratoria.