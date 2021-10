"Ya me voy a morir": Mhoni Vidente revela ESCALOFRIANTE encuentro con el Diablo y la Virgen de Guadalupe

Mhoni Vidente sorprendió a sus seguidores este viernes luego de dar a conocer su encuentro con Luzbel, o también denominado el "Diablo", el pasado 13 de octubre, un día que ya había anticipado hace semanas como cabalístico y el cual contaría con una intensa carga de energía que traería consigo diversas revelaciones. Y así fue, de acuerdo con su testimonio, aquella jornada tuvo un encuentro muy inusual.

"Como ustedes saben a mi me rige mucho el número 13 porque a mime cayó un rayo el 13 de mayo de 1989; creo mucho en la Virgen de Fátima, creo en Dios y en lo espiritual, totalmente. Como creo en ellos también creo en Luzbel y creo en los demonios. Siempre ha estado Mhoni cerca de Dios y de ustedes, pero sé que Luzbel siempre está muy cerca, pero no tanto"; comenzó la narración Mhoni.

"El 13 de octubre a las 3 de la mañana oigo mi nombre, oigo que me dicen Mhoni tres veces. Despierto, abro los ojos; me levanto y empiezo a oír que alguien empieza a murmurar y veo que por completo el departamento estaba oscuro y digo: ¡Se fue la luz! y empiezo a caminar para la sala del departamento y ya no era la sala, era como una cueva completamente oscuro y vuelvo a oír mi nombre tres veces y en eso volteo hacia adelante y veo dos ojos muy fuertes que solo se me quedaban viendo, era Luzbel mismo, ningún demonio, era Lucifer mismo que me estaba enfrentando y me decía; "Mhoni, vengo por ti", reveló la pitonisa.

Mhoni Vidente vio a Lucifer y a la Virgen María el mismo día; esto le dijo

"Yo, en el temor de ser ser humano todavía, terrenal, pensé; 'Ya me voy a morir, ya Luzbel viene por mí'. Yo sé que él puede condenarme a los infiernos, por todo lo que he provocado. Y reto a Lucifer en ese mismo momento y le dije; ¿Por qué vienes por mí?, 'Porque te has encomendado Mhoni a provocar la fe en el ser humano, y eso me llena de coraje'", le respondió.

Y le aseguró a Mhoni que su objetivo era detener esa gran labor de fe que está llevando, por lo que ella le respondió que aceptaba esa decisión. Momento en el que asegura, se le volvió a aparecer de nuevo la Virgen María, a quien ya había visto el 13 de mayo de 1989. "Se aparece una mujer blanca de pelo negro flotando y me toma del brazo y me dice; 'Mhoni, el miedo es la falta de fe'", aseguró.

Momento en el que de repente, Mhoni vuelve a aparecer en su cama. "Me despierto sudando y tuvo que ir al hospital, en donde permaneció internada ese día. Por lo que la astróloga aseguró que en estos momentos los demonios están sueltos, "no se hagan presa de ellos, recen," destacó. "Agradezco seguir encaminada en mi labor de fe, que ha sido benéfica, pero si sé que mi energía o mi espíritu se ha desgastado por toda esa pelea interna entre Luzbel y Dios, no le tengo miedo al ser humano, sí a los demonios. Pero mi fe es más grande, seguiré rezando y aquí seguiré con ustedes," aseguró.

"Por eso les decía que el 13 y el 31 de octubre son días muy fuertes", recordó Mhoni. "Yo sé que en algún momento va a volver (Lucifer) y me va a volver a retar, y que en ese momento que vuelva tal vez ya no esté aquí", declaró. Finalmente la famosa pitonisa aseguró a sus seguidores que cualquiera puede enfrentar los demonios y les invitó a que digan sí a la vida y a lo espiritual.

