Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 18 de octubre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este lunes 18 de octubre llegan los horóscopos de la mano de Mhoni Vidente quien trae para ti las mejores predicciones, pues de acuerdo con sus cartas del tarot podrás conocer de manera exacta las predicciones que tiene para los signos del zodiaco en salud, dinero y amor.

ARIES

Recuerda que tu signo posee la energía positiva que requiere para que todo mundo tenga algo que ver contigo es decir eres irresistible trata de seguir igual de audaz que el miedo sea tu ultimo recurso que ya casi consigue el éxito que tanto deseas en lo laboral, lunes de estar arreglando asuntos financieros y de trabajo a tu favor, ten cuidado con las envidias de compañeros trata que no sepan nada de tu vida personal.

TAURO

Tiene muchos dotes artísticos pero a veces tu timidez los deja expresarlo por eso trata de sacar ese artista que llevas dentro y explotarlo, viernes de estar en juntas de trabajo y presión laboral así que se te requiere mucha paciencia y que tengas condición de triunfador, lunes de sentirte muy a gusto contigo mismo por fin dejaste atrás esa etapa de depresión y angustia que empezáis a vivir plenamente.

GÉMINIS

Seguirás conociendo personas pero no llega el indicado así que trata de no desesperarte que nunca vas estar en soledad, este viernes te busca un amor del pasado para pelear por lo que deberás tratar de bloquear esa energía negativa. Cuidado con los problemas con policías y tránsitos se más precavido.

LEO

Recuerda que tu signo es fuerte y líder pero a veces le cuesta trabajo reconocer que se equivoca y mas pedir perdón por eso este lunes trata de vencer ese enemigo el orgullo y sanar tus sentimientos, como buen signo de fuego va ser un fin de semana de diversión y estar saliendo con los amigos a la naturaleza que si duda para tu signo es una recarga de energía positiva

CÁNCER

Lunes de tener la intuición muy elevada de saber que esta haciendo tu pareja lejos de ti recuerda que no es una suposición es un hecho así que habla claramente y di si quieren seguir o no con la relación sentimental, viernes de un estado de animo de lo mejor te busca tus compañeros de escuela para una reunión que te vas divertir.

LIBRA

Este lunes te llegara una sorpresa económica , en el trabajo el día viernes trata de no pelear con tu compañeros y no les pongas tanta atención para que no te sientas mal, recuerda que tú eres unos del zodiaco que tiene luz propia, terminaras con un amor que era muy problemático y eso va hacer que más tu energía se vuelva más fuerte.

VIRGO

Racha de conocer personas muy afines contigo y tu signo más compatible es acuario, piscis, te vas de viaje en estos días, ten cuidado con el alcohol y vicios trata de controlarlos para después no tengas problemas por el exceso, eres el más encantador de los signos del zodiaco y eso hace que siempre tengas amigos a tu alrededor.

ESCORPIÓN

Este lunes es genial para resolver problemas fuertes, si tienes algún problema legal es el momento de solucionarlo con éxito , cuidado con los problemas de intestino trata de seguir con tu dieta mas saludable para que no te enfermes mucho, vístete de azul para que atraigas la abundancia.

SAGITARIO

Para este lunes, si eres sagitario casado y con hijos van ser unos días de estar pasándolo de lo mejor con ellos recuerda que lo mas importante es la familia ,a los sagitarios que están solteros les va venir un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo.

CAPRICORNIO

Recuerda que tu signo va estar atravesando por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa así que trata de analizar bien lo que es mejor para tu vida y tomar la decisión con que pareja quedarte para ser feliz que tu signos mas compatibles van ser, Piscis y Libra, lunes de juntas de trabajo para acomodar otra vez tus proyectos trata de quitarte estrés y concentrarte en lo que necesitas para realizarte y tener éxito.

ACUARIO

Un lunes de buena suerte en tu vida, sobre todo de reinventarse en el amor recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y este es el momento de dejarse querer recuerda que los acuario le ponen muchos peros a su relación de pareja pero en estos días se te va llegar el amor verdadero , trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro.

PISCIS

Para hoy lunes, te llega la invitación de salir de viaje en estos días tu ve te va ayudar mucho en renovar energías, trata de seguir queriéndote mucho recuerda que lo mejor que tiene piscis es ver por el mismo y con la rutina de ejercicio y la buena alimentación que eso te va ayudar a verte de lo mejor, te llega un dinero extra, pero cuídalo.