Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy SÁBADO 16 de octubre según tu signo

La carta de este de sábado 16 de octubre tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este de sábado 16 de octubre es el 8 de copas del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida

Esta carta habla que te has estado cuestionando qué puedes hacer para ser completamente feliz pues ya te diste cuenta que los placeres que te brinda tu buena situación económica no lo es todo en la vida; por otro lado marca que te sientes defraudado por personas de las que esperabas mucho pues te han decepcionado emocionalmente y ya no piensas permitirlo.

Debido a esto ahora quieres a dejar todo atrás y pondrás más atención en ti y ahora no dejaras que nada ni nadie te lastime, es hora de ser más egoísta.

Amor

Has estado pensando en terminar una relación o bien alejarte de tu “casi algo”, sí así lo sientes es lo mejor que puedes hacer para ti mismo, pues no debes esperar a que llegue el momento adecuado, si ya estas pensando en terminar es por algo.

Eso sí, el ocho de copas marca que no debes engancharte en otra relación tan rápido pues debes darte un espacio para ti misma.

Dinero

Todos los negocios que tienes en mente se te van a dar de una muy buena forma, así que arriésgate pues te podrás dar el lujo de elegir qué es lo que sí quieres y no quieres hacer para ganar dinero.

Salud

El estrés es tu principal problema, y es que has estado tomando decisiones importantes que te provoca un desgaste físico y mental, así que te sentirás muy cansada así que como consejo es que respetes tus horas de sueño.