Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 16 de octubre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Este sábado 16 de octubre, los astros preparan cambios importantes para la salud, dinero y amor. Para que estés preparado para los nuevos retos y aproveches todas las oportunidades Mhoni Vidente te presenta sus horóscopos. Estas son las predicciones para este día:

ARIES

Van a tocar a tu puerta con una confesión que pone en duda aspectos de la persona que amas. ¿Qué debes hacer? Ante todo, valorar la persona que ahora es, y que es por ti, y olvidarte de ese pasado. Te van a hacer un encargo y es importante que lo hagas con toda la pasión de la que eres capaz. Los frutos que va a dejarte son muchos y poderosos.

Hay que salir. No pierdas las oportunidades que te traerá el atreverte a dejar tu aislamiento, pues esta es una de esas ofertas que no va a repetirse nunca.

TAURO

Cada vez que nos dejamos de decir las cosas, por premuera o por descuido crece una brecha entre los dos. Hay una serie de sencillas medidas que pueden ayudarte en este sentido: da los buenos días, las buenas noches, agradece cada gesto. En el trabajo, levanta el ánimo entre tu equipo. No son tiempos sencillos en lo económico, por eso una palabra de aliento sería una buena idea.

GÉMINIS

Hay arenas movedizas entre tu pareja y tú. Ese tema sobre el que no pueden hablar y que es hace discutir furiosamente apenas y se menciona. Es necesario que hagan un alto hoy, vuelvan a ese tema y, de una vez por todas, se perdonen el uno al otro. Es un buen día para renovarse. Y para cambiar de asociados y de compañeros. No se trata de irte o de echarlos, sino de solo prestar tu confianza en aquellos que se muestren dignos de ella.

CÁNCER

Si envías currículos y no hay resultados, los astros e recomiendan una sencilla ceremonia para atraer el trabajo y la abundancia. Todo lo que tienes que hacer es tomar algunas monedas, acuñadas en el año en que naciste, y colocarlas en un jardín o en un recipiente con planas vivas, enterradas al ras de la tierra.

Hay que escuchar los consejos de los sueños. Algo que no sueles hacer, y por lo que te pierdes de consejos vitales, que harían tu vida más fácil y plena. Con el fin de atenderlos mejor, los astros te recomiendas que duermas con pluma y papel muy cerca, o que dispongas en donde describir el sueño que tuviste apenas y despiertes.

LEO

No le puedes indicar a tu pareja cómo tomarse tus actos. Tienes que hacerte responsable de lo que dices y de lo que no dices. Y asumir las consecuencias y el enojo de la persona que amas. En tanto, Cuando se pierde, hay que reconocerlo. Es momento de hacer inventario de las pérdidas, y encontrar la manera de subsanarlas.

No es una buena estación para medirse al tú por tú con los elementos. Nunca está de más revisar el estado del clima antes de elegir tu vestimenta. Estás sano, y eso es bueno, pero no eres invencible.

VIRGO

Hoy has tenido un sueño que te preocupa, pues sientes que involucra a tu pareja y que su sentido no es del todo bueno. En realidad, ese sueño habla de ti, no de la persona que amas, y lo que te dice es que debes ser más sincero y abierto.

Hoy vas a tener una oportunidad para demostrar lo que vales como profesional y como trabajador. Surgirá una situación que solo puedes resolver tú. No debes hacerlo con arrogancia, sino con la mejor actitud se servicio.

LIBRA

Este ritual impulsará el amor. En un espejo de agua, que hayas extendido sobre un cuenco de color verde, coloca pétalos de rosa y monedas que provengan de los bolsillos de ambos. Deja que repose una noche.

El dinero se te va entre las manos como arena, y lo gastas como si no supieras que no va a regresar. Es tiempo de un mayor rigor en este aspecto. En tanto, la ansiedad regresa por lo que es necesario que moderes tus emociones, y que evites hacerte expectativas que tal vez no se cumplan.

ESCORPIO

Lo que necesitas es un recordatorio de las razones de esta relación. Todo lo que tu pareja te ha dado y todo lo que tú les has entregado, sin buscar nada a cambio en ambos casos. Busca cerrar la brecha y firmar de una vez por todas la paz entre los dos.

El Destino marca que solo tú puedes salir victorioso de ese problema que tanto haz evitado, es momento que le pongas fin y tengas tranquilidad en tu vida. En tanto, no te das cuenta de que esta nostalgia es, en realidad, un temor a la incertidumbre de lo que vendrá. Sin embargo, hoy debes cambiar esa actitud, pues los astros saben que vas a estar bien, mejor que nunca.

SAGITARIO

La seducción nunca deja de jugar. Dentro del amor, hay épocas en las que el encanto y la atracción se relajan, se reducen y llegan al punto de poder perderse. Es ahí donde entra en juego tu capacidad de seducción, de atraer de nuevo a tu pareja y de enamorarle una vez más.

La voz de mando es tuya, y es mejor que la hagas valer, pues hay cierto relajamiento en el equipo y en los procesos, y eso está jugando en contra del cumplimiento de los objetivos.

CAPRICORNIO

El amor es un camino que no conocer las líneas rectas. Por ello es importante ir de la mano y con la consciencia de la cercanía del otro: así evitaremos perdernos. En tanto, deja de escuchar a aquellos que creen saber, y confía en la fuerza creadora de tu pasión.

Tus ojos son una parte esencial de tu cuerpo, y no les prestas toda la atención que merecen. Tienes que esmerarte más en su cuidado. Sobre todo, en evitar esos riesgos que podrían producir molestias y daños de verdad.

ACUARIO

Escondes un secreto dentro de ti y temes que tu pareja ya lo haya averiguado y que no tardará en reclamarte por él. Pierde cuidado: solo es la culpabilidad que sientes. Por otra parte, este un día para plantearse invertir en tu negocio, en aportar recursos para que se expanda y sea más sólido.

Esos pequeños abusos con la comida pueden parecer ínfimos ahora, pero van sumando y sumando, y de uno en uno terminan por hacer una montaña de efectos nocivos para tu cuerpo. Es hora de ponerles freno antes de que tengan alguna sombra sobre tu salud. Más disciplina con lo que comes.

PISCIS

No podremos conocer a nuestra pareja al 100%, ni en toda una vida. Cada día te ofrece la oportunidad de nuevos descubrimientos, pues cada uno de nosotros es un misterio que debe revelarse poco a poco. Esa una de las magias del amor nos demuestra cuán infinitos somos, y que no hay espacio para la rutina dentro de nosotros.

Estás dando ese 100% que se te demanda, y la verdad es que no puedes hacer más. Ganas, pero te desalientas porque no ganas tanto como crees que deberías. De ahí la importancia de plantearse objetivos posibles.

