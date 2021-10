Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 11 de octubre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este lunes 11 de octubre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo. Descubre qué tienen preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día e inicia la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este lunes.

Aries

Estás tentado a dejar las cosas hasta ahí y dejar de luchar por tus objetivos. No desistas, estás pronto a lograr todo lo que te has propuesto. Muchas veces el camino puede verse difícil, pero si no lo fuese, no aprenderíamos nada antes de lograr el éxito que tanto anhelamos. En el trabajo, este agotamiento que estás teniendo puede pasarte la cuenta, por lo que debes impulsarte a lograr tus metas y trabajar duro para conseguirlo. Tus números de la suerte son 13, 32, 24 y 46.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Tauro

Nunca es buena la avaricia en la vida y tienes que poner en práctica este consejo, debes siempre tener en cuenta que si el universo te da buenas cosas, tienes que devolver algo de lo que te ha dado. Comienza por hacer una donación, por muy pequeña que sea o una obra caritativa con alguien que lo necesite. No te cierres a ayudar a algún amigo o familiar. Invita a tu pareja a una cena, un viaje o un espectáculo, deben darse tiempo de disfrutar juntos. Tus números de la suerte son 32, 24, 45 y 12.

Tu color para hoy es el rojo. Foto: El Heraldo de México

Géminis

Es tiempo de dejar de lado los comentarios como "mañana comienzo mi dieta", etc. La postergación a veces es positiva, sobre todo cuando debemos hacernos cargo de otros asuntos, pero no es lo que necesitas en este momento. Mejor activa tu cuerpo, tu mente y comienza a realizar las cosas que sabes que te harán bien. Eres muy intuitivo y puedes darte de los requerimientos de tu cuerpo, así como también los pasos que debes dar en el amor y en el trabajo. Tus números de la suerte son 13, 35, 46 y 23.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Cáncer

Conocerte a ti mismo es parte fundamental para el progreso que estás buscando. No te sientas como un extraño para ti ni tampoco para la gente que te quiere. Debes abrirte más a las personas y comenzar a mostrar todo lo bueno que puedes entregar. Eres un ser muy sensible, pero también caprichoso, por lo que muchas veces te cierras a los demás sin motivo alguno. Busca instancias para no encerrarte en ti mismo y explorar nuevas posibilidades de convivir con gente diversa. Tus números de la suerte son 14, 43, 26 y 39.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Leo

Estás tomando muy en serio todos los aspectos de tu vida, debes dejar un espacio para volver a tus orígenes y a ese espíritu rebelde de juventud. Con esto no te estoy aconsejando que dejes tu vida tirada y te vayas lejos, si ese es tu deseo, procura no estar atado a nada. Recuerda que las responsabilidades van primero. Eres un líder por naturaleza y no estás demostrando tu verdadero potencial. Tus números de la suerte son 32, 25, 46 y 10.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Virgo

Personas a tu alrededor están necesitando de toda tu compresión por el momento que están viviendo. Si bien, no es necesario que te sientas obligado a hacerlo, deberías ponerlo en práctica, ya que muchas veces nos centramos solo en nosotros mismos y olvidamos que las personas que nos importan también pasan por malos momentos y sufren. Trata de tener una conversación sincera con tu pareja. Tus números de la suerte son 32, 25, 44 y 12.

Tu color para hoy es el negro. Foto: El Heraldo de México

Libra

Tener todo bajo un estricto control parece necesario muchas veces para Libra, debido a su alto sentido de justicia y equilibrio, pero no es lo que necesitas en este momento. Es mejor tomarse las cosas con calma y practicar la paciencia frente a lo que no puedes aún controlar. No eres dueño de la verdad y tampoco aciertas todo el tiempo. Date la oportunidad de controlarte y aprender de los errores. Tus números de la suerte son 13, 32, 25 y 46.

Tu color para hoy es el gris. Foto: El Heraldo de México

Escorpión

Dejarse llevar por las buenas cosas que están sucediendo en tu vida es el mejor consejo que te puede llegar el día de hoy. Estás en una excelente etapa donde puedes hacer converger tu trabajo con la vida familiar y de pareja, existen cosas en la vida que no están destinadas a resultar, pero no te preocupes, porque si sigues yendo con la corriente podrás encontrar desafíos que serán más gratificantes y te darán mucha mayor estabilidad. Tus números de la suerte son 23, 31, 15 y 44.

Tu color para hoy es el amarillo. Foto: El Heraldo de México

Sagitario

Estás tomando poco en serio una situación potencialmente peligrosa que está sucediendo en tu vida, toma consciencia de los hechos y no tengas miedo de buscar posibles soluciones al tema. No tomes a la ligera a las personas que están en tu vida, mucho menos des por sentada tu relación de pareja actual. El amor debe trabajarse, así como cualquier suceso de la vida. No te sientes ni te acomodes pensando que tienes a esa persona segura. Tus números de la suerte son 43, 32, 21 y 17.

Tu color para hoy es el azul. Foto: El Heraldo de México

Capricornio

Los ancestros son importantes, han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Recuerda a esas personas con cariño y con respeto, ya que las enseñanzas pueden venir incluso de las malas experiencias. Muchas personas han pasado por tu vida y han contribuido con un grano de arena a hacerte la persona que eres hoy en día, agradece los regalos recibidos el día de hoy. Recuerda que no hay mejor forma de agradecer que llevar una buena vida, persiguiendo buenas lecciones. Tus números de la suerte son 13, 34, 45 y 27.

Tu color para hoy es el blanco. Foto: El Heraldo de México

Acuario

Vamos por la vida sintiéndonos pesados muchas veces. Esto se debe a las cosas que vamos poniendo en nuestra mochila personal. Las cargas que acarreamos desde hace mucho tiempo pueden desaparecer con el tiempo. Dale una vuelta a este pensamiento el día de hoy, ya que las cosas del pasado pueden estar afectando tus decisiones actuales. No temas a dejar de lado lo que ya no te sirve, esto es lo que debes hacer. Tus números de la suerte son 12, 23, 34 y 46.

Tu color para hoy es el verde. Foto: El Heraldo de México

Piscis

Nacer es un proceso doloroso, pero a la vez hermoso. Así mismo lo es el renacer. Estás entrando a este momento de tu vida y debes considerarlo como algo bello que te está sucediendo. No tengas temor a experimentar cambios ni tampoco a vivir de buena manera los nuevos conocimientos que estás adquiriendo. El trabajo viene bien y lo estás demostrando. Se generarán nuevas ganancias que quizás no tenías presupuestadas. Tus números de la suerte son 13, 34, 46 y 25.