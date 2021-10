Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 10 de octubre: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 10 de octubre preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Te invitan a salir de viaje para la próxima semana. Te busca un amigo para invitarte un negocio, recuerda que el Aries siempre está buscando el bienestar económico, así que no lo dudes y hazlo. Un amor nuevo te da un regalo especial.

TAURO

Debes de ser más prudente para no platicar tus planes y no tengas problemas de envidias. Momento de tomar decisiones, de enfrentar cualquier problema y saber de qué estás hecho. Este es uno de tus mejores días del año.

GÉMINIS

Tu signo siempre necesita organizar más su tiempo para que después no se vea presionado. Te llega un dinero extra. Te busca un amor del pasado, trata de dejar eso atrás y seguir adelante con tu vida. Cuidado con las mentiras, trata mejor de no decir nada para que no te metas en ningún problema.

CÁNCER

Arreglas tu casa y sacas de tu clóset todo lo que ya no vas a utilizar. Tus números de la suerte son 3 y 44. Hay gran compatibilidad con alguien del signo Aries o Virgo. Procura ahorrar y no gastar todos tus recursos.

LEO

Domingo de salir a pasear con la familia y los amigos. Ya no le digas no al ejercicio, recuerda que tu punto débil es el estómago, así que trata de llevar una buena alimentación. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 8.

VIRGO

Saldrás a distraerte para que encuentres un equilibrio y no tengas ningún problema emocional. Podrías asistir a una reunión familiar. A los Virgo que están solteros les va a venir un amor del signo de Escorpión, Tauro o Aries.

LIBRA

Haces cambios en cuestión de tu actitud y eso te ayuda a tener mejor ánimo. Inicia un régimen de ejercicio y buena alimentación. Te viene un golpe de suerte con los números 04 y 89. Regálate un viaje de vacaciones con tu pareja, amigos o con tu familia.

ESCORPIÓN

Te pones al corriente con tus deudas. Este domingo préndele una vela amarilla a tu ángel protector, que es el arcángel Gabriel, te ayudará a salir de las malas situaciones y te dará abundancia. Cuídate de la presión alta y problemas hormonales.

SAGITARIO

Tú eres una pieza clave para todas las personas que están a tu alrededor. no te metas en problemas que no son tuyos. Llegará una persona muy compatible con tu personalidad. Sonríe. Es momento de madurar.

CAPRICORNIO

Se avecina para ti un amor muy apasionado del signo Libra o Aries. Te busca un amor que quiere volver. Intenta mantenerte saludable. Préndele una veladora este domingo a tu ángel protector, el arcángel Miguel; te ayudará a estar de lo mejor.

ACUARIO

Pones en orden documentos y pendientes que tenías. Ya no seas terco con ese amor que no fue para ti y olvídalo. Evita caer en provocaciones. Cuídate mucho en cuestiones de salud, lo más importante que tienes en tu vida eres tú.

PISCIS

Estás obligado a no tener estorbos que te impidan avanzar, así que aprovecha este día para renovar las energías en tu casa. Estarás molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y sólo te buscan cuando necesitan un favor. Los que están con pareja tendrán un domingo de mucho amor y pasión.