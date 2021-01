Estas son las cosas que no deberías de contarle a tu PAREJA, si quieres una relación sana

Sin duda alguna, la honestidad es una de las bases de las relaciones de pareja, pero todos los excesos son malos,porque también hay algunas cosas que por la salud deben permanecer únicamente en tu conocimiento, porque decirlos, podría causarte una serie de conflictos, que tiempo después, será difícil sanar.

Por eso, te prevenimos, para que descubras las cosas que nunca deberías contarle a tu pareja si quieres que tu relación funcione.

1. Sobre tus ex parejas:

Lo primero que debes saber es que lo más importante y bajo ningún concepto debes hablar de tu vida amorosa antes de tu pareja. Evita en la medida de lo posible hablarle de tus ex novios o de la relación que tenías con ellos.

2. Tus infidelidades

Si alguna vez fuiste infiel no es problema de tu novio actual.Cada relación es un mundo y, si hasta el momento has encontrado a tu alma gemela (y aunque no lo sea) NO vale la pena contarle lo que has hecho o dejado de hacer en cuanto infidelidades en tus otras relaciones. Lo único que conseguirás contándole ese desliz tuyo es que piense que vas a volverlo a hacer y, esta vez la “víctima” será él. ¡Aguas, esto se puede prestar para alguna manipulación!

3. Lo que hiciste o no en tu anterior vida íntima

Nada acerca de tu vida íntima con otros hombres o mujeres. Si sólo has intimado con tus parejas o si preferías no comprometerte con ningún hombre. A tu novio no le gustará imaginarte con otro chico y, mucho menos, saber que tú recuerdas esos momentos.No le crees dudas y mejor concéntrate en esta.

4. Tus ex suegros

Aunque tu actual suegra sea una víbora, no se lo hagas saber a tu pareja y mucho menos compares a tus ex suegros con sus padres. Es uno de los mayores errores en los que puedes caer… A veces, hay cosas que aunque las pienses, lo mejor es que te las guardes para ti y que tu novio no tenga ninguna información de ellas.

5. Detalles sobre tus rupturas o reconciliaciones

No hay razón para que conozca el motivo de tu ruptura, cómo era tu relación o lo enamorada que estabas de él. ¿Por qué? Porque al final siempre acaban saliendo los trapos sucios en cualquier momento y, aunque sea tu pasado y ahora estés con él, es inevitable que le duelan ciertas cosas. Así que mejor dale su identidad a la relación.