¡Amar y querer no es igual! 10 CRUELES verdades del AMOR y que NADIE te había dicho

A pesar de que en las telenovelas y el las películas de Hollywood nos han pintado el amor y el romance de cierta manera en la que todos son felices para siempre, la realidad en una relación, es más cruel de lo que parece.

El Doctor en psicología y maestro en Bioética, Walter Riso, desde hace más de 30 años trabaja como psicólogo clínico, ha escrito múltiples artículos de carácter científico, mismos que se han traducido a otros idiomas cómo el holandés, alemán e italiano, por mencionar algunos.

Riso nos habla de las 10 (crueles) verdades sobre el amor.

1. El amor no es algo absoluto

Nada en la vida es perfecto y mucho menos el amor, por lo tanto, es perfectamente normal si una relación no es perfecta, debemos dejar de obsesionarnos con llegar a u falso "ideal" en nuestras relaciones de pareja. Debemos entender el amor desde las idealizaciones y estereotipos para poder fluir y disfrutar plenamente la relación.

2. Si dudan que te aman, no te aman

En el amor no hay medias tintas si de verdad te aman, te lo hacen sentir, si tu mismo dudas sobre si te aman o no, ahí no es. Si el otro duda si te ama o no, claro que no te ama. Es más simple de lo que parece. No te aferres.

3. Amar a cualquier costo, no es amor

El amor contiene diversos elementos que ayudan a demostrarlo, no todo son besos y caricias, también es libertad, respeto, espacio y complicidad, en cambio, el amor a cualquier costo, sólo genera desgaste emocional, frustración y desconfianza. Si ese es tu caso, no es amor. Recuerda que el amor más importante es el propio.

4. Si tu dolor no le duele, no hay amor.

En una relación de amistad o de pareja debe existir la empatía, si tu dolor y sufrimiento son minimizados o peor aún, criticados, no es amor, lo contrario al amor es la indiferencia. Lo mismo aplica para la alegría, si la otra persona no comparte tus triunfos y alegrías, di ¡Adiós!

5. Puedes admirar sin amar, pero no lo contrario

Si admiras mucho a alguien, está bien, pero eso no significa que lo ames, en cambio, si tu amas a tu pareja pero no la admiras, no es amor. Las parejas deben sentir orgullo y admiración mutua para poder crecer juntas. El amor consiste en aceptar las virtudes y defectos de la otra persona y aún así amarlo. No puedes amar sólo las cosas buenas.

6. No te necesito, te prefiero

Muchas veces el fracaso de las relaciones está basado en la codependencia entre las parejas, no es lo mismo preferir que necesitar. La libertad juega un papel fundamental en el amor maduro, siempre debe prevalecer la libertad de elegir estar con dicha pareja, si se vuelve una obligación o una carga, definitivamente van directo al fracaso. Y no, tampoco es amor.

7. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor

Uno de los valores más valioso de los seres humanos es la dignidad, nada vale la pena como para perder tu propia dignidad, si para tener "amor" tienes que perder la dignidad, eso no es amor, recuerda que el amor es respeto.

8. El verdadero amor es horizontal

¿Por qué crees que se le dice pareja? La reciprocidad afectiva es fundamental en una relación de pareja, si crees que estás dando de más o si el otro no "rema" contigo el barco, no es amor y no te sigas desgastando ni pierdas tu tiempo. ¡Bye!

9. Amar mucho, no es amar bien

Calidad es mejor que cantidad, la verdadera esencia del amor consiste en equilibrar lo que se da con lo que se recibe, no idealices la forma en que quieres que te amen, valora lo que te dan si es recíproco, nada en exceso está bien. Si en tu relación lo más importante es la cantidad, tiendes a caer en los celos, apegos y codependencia.

10. En el amor hay que aprender a perder.

Si no te aman debes aceptar que no siempre el amor es correspondido, ten la madurez de matar toda la esperanza cuando es claro que no te aman. Las falsa expectativas sólo hacen daño. No creas que rechazar a alguien es divertido, sin embargo debes apreciar el valor de la honestidad y sobre todo ponerte como prioridad con dignidad.

Como dice la canción de el príncipe de la canción, José José, amar y querer no es igual, sin embargo tampoco "amar es sufrir".