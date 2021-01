¿Aún piensas en esa persona especial? RECONCILIA tu relación estos CONSEJOS

La relaciones no siempre están llenas de momentos felices. Las discusiones son algo natural de la vida en pareja; sin embargo, las diferencias pueden surgir de estas peleas. Cada pareja debe de encontrar la forma de comunicarse de mejor manera.

El conseguir una reconciliación puede ser sencillo. Pero existen escenarios en donde estas diferencias son causa de una ruptura. Ante esto, la reconciliación de pareja necesita de otras técnicas para recuperar la confianza.

Aquí te mostramos cinco consejos para salvar la relación.

Reconciliación sentimental

La reconciliación sentimental necesita de un gran esfuerzo de preparación. Lo primero que se debe hacer es analizar si realmente vale la pena volver. Tiene como objetivo el demostrar que se pueden olvidar las diferencias, así como demostrar que los sentimientos son sinceros.

Escribir los sentimientos

Este consejo ha ido en aumento. Las dos partes deben escribir los sentimientos que los llevaron a la ruptura. Se sugiere que ambos escriban esta carta. Los recomendable es que se escriba el por qué merece esta relación seguir. En esta carta, se puede pedir perdón, esto podría ser un factor para la reconciliación.

Olvida las diferencias. Foto: Especial.

Asistir a consejos

No hay que descartar el recurrir a un consejero especializado en temas de matrimonio. Cada pareja sabrá a quién recurrir. Podría ser un personaje de la comunidad o un amigo. Existen profesionales que dan consejos para la reconciliación de pareja.

Piensa positiva

Este consejo no sólo es para la vida en pareja, sino para la vida cotidiana. La actitud positiva implica en no perder las comunicación. Lo que necesitamos es una sonrisa y no temer el decir las cosas de frente.

Actividad sexual

Este consejo es muy importante debido a que se puede descubrir una nueva sexualidad, a partir de esto se puede establecer una reconciliación. Se debe analizar los aspectos de la vida sexual originaron la ruptura, si es el caso.

Sorprende a tu pareja con un cambio, respetando los deseos y límites. Depende de la pareja, pero algunos recurren a los juguetes sexuales.

Lo más importante es que no se pretenda utilizar el sexo como medio de reconciliación. Puede funcionar, pero no repara el daño de manera definitiva.