5 Pueblos Mágicos bonitos y BARATOS cerca de CDMX

Atlixco, Puebla

El Pueblo Mágico poblano goza de fiestas y festivales a lo largo del año. En un recorrido básico del paisaje arquitectónico de Atlixco no pueden faltar el Hospital Municipal de San Juan de Dios y su Pinacoteca, el Ex Convento e Iglesia de La Merced, la Iglesia de la Soledad, entre otros. Y por supuesto no debes dejar de probar el clásico mole poblano.

Casetas: $178.00

Paracho, Michoacán

El más nuevo de los Pueblos Mágicos de Michoacán, recibió su nombramiento éste 2020. Es reconocido como la capital mundial de la guitarra, lo que le dio la fortuna de ser inspiración para la película “Coco” de Disney. Visita el Museo de la Feria de la Guitarra y Club de Lauderos, el Cerrito el Pelón, el Centro Ecoturístico Tata Vasco y mucho más.

Casetas: $546.00

Tepotzotlán, Estado de México

A una hora y 10 minutos de la Ciudad de México, aquí lo que predominan son sus leyendas y sus dulces típicos. Puedes pasear por sus calles limpias y entre establecimientos y casas de colore naranja con amarillo. Puedes lanzarte al Museo del Virreinato, que durante los domingos es gratis la entrada, o subirte a un tranvía que te llevará por sus calle fantasmales y fincas encantadas.

Casetas: No hay casetas de cobro

Pátzcuaro, Michoacán

Denominado Pueblo Mágico desde 2002, fue fundado por Don Vasco de Quiroga. Un sitio que sin duda alguna es una delicia para fotógrafos, sibaritas y curiosos, ya que es de los pocos lugares en México pueden presumir de más de 500 años de historia, como lo hace Pátzcuaro.

Casetas: $512.00

Tepoztlán, Morelos

A una dora y media de la ciudad chilanga se encuentra este Pueblo Mágico en donde la flora y su fauna son las estrellas de este destino. Uno de los imperdibles es el santuario del Dios Tepoztecatl, el templo dedicado al Quetzalcóatl y flores regionales.

Casetas: $148.00



