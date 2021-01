¿Por qué las pasas pueden matar a tu perro?

Una de las parte fundamentales en el cuidado de nuestras mascotas es conocer que están consumiendo y si les está haciendo un bien o no, es de ahí la importancia de conocer las verduras que los perros pueden comer es una inquietud frecuente entre los humanos.

Aunque hay algunos alimentos con los que debemos de prestar atención, tal es el caso de las pasas, pues son tóxicas para los perros y que podemos dárselos por error, ya sea que no veamos cuando las consumen o no nos demos cuenta de que son uno de los ingredientes que compartimos con nuestros lomitos como el panque o la granola.

Cabe mencionar que las pasas son una especie de frutos secos derivados de las uvas, por lo que tienen una composición similar y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que provoca el envenenamiento en los perros.

Las pasas se pueden encontrar en algunos platillos para consumo humano, así que si erróneamente acostumbras a compartir un poco de lo que comes con tu perro, ten mucho cuidado. No todos los canes reaccionan igual ante el consumo de ciertos alimentos, así como unos pueden perder la vida, a otros no les afectará en lo más mínimo.

Foto: Especial

Efectos negativos de las pasas

Malestar estomacal: El estómago de los perros es más sensible que el de los humanos y algunos alimentos lo afectan con facilidad. Si el tuyo consumió pasas lo notarás con poco apetito. De este malestar se pueden derivar otras enfermedades si no se atiende a tiempo.

Vómito: Según casos de intoxicación como consecuencias de la ingesta de pasas, los canes empiezan a vomitar dos horas después. Es de las primeras señales de alerta y, en ocasiones, después de las 5 horas sufren diarrea.

Deshidratación: Como consecuencia del vómito y la diarrea, los perros desearán tomar agua con mayor frecuencia de lo habitual.

Insuficiencia renal: Es de los problemas más graves al que se pueden enfrentar después de consumir pasas, los riñones ya no funcionan de manera correcta y será notable la disminución de orina en la mascota.

Hipovolemia: Es la última fase de la intoxicación y la que podría ocasionar la muerte de los perros, pues el plasma sanguíneo comienza a disminuir.