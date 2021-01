¿Por qué los hombres NO superan a su expareja? Esta es la explicación CIENTÍFICA

¿Quién no ha pasado noches enteras llorando por tu ex? Y aunque aparentemente a las mujeres son a quienes les duele más una ruptura, la realidad es que son ellas las primeras en superar una separación a diferencia de los hombres quienes nunca pueden olvidar a su expareja.

En una ruptura, es normal ver a la parte femenina más afectada anímicamente hablando, mientras que un hombre sale de fiesta con sus amigos, tiene nuevas conquistas o simplemente disfrutando de su “amada soltería”.

Y un día, de repente esa mujer a quien vimos llorar eternamente, lamentarse y extrañar a su expareja ya no lo hace más y su vida nuevamente vuelve a ser color de rosa, se dio cuenta que “de amor nadie se muere” y que es feliz aún sin su ex, pero, en la vida no todo puede ser color de rosa, y cuando más feliz estaba de la nada se le aparece el “innombrable” pidiendo una nueva oportunidad, ¿a quién no le ha pasado?.

Y es que, es como si ellos olfatearan la felicidad ajena, y no la verdad es que no lo hacen y existe una explicación un estudio revela la verdadera razón por la que los hombres no olvidan a su expareja.

Ellos siempre regresan, estudio lo confirma

Aunque no lo creas, (si eres mujer) todas tus lágrimas, noches en vela, días melancólicos y todo lo mal que te sentiste al terminar con el que creías era “el amor de tu vida” te sirve para no buscarlo, pues justamente, es un duelo y te diste el permiso y libertad de vivirlo.

Mientras que los hombres hacen como si nada pasara, la realidad es que están esquivando sentir ese dolor, que, aunque no lo quieran aceptar ¡sí lo sienten!, y ese tipo de reacciones son los que complicaran sus futuras relaciones.

De acuerdo a un estudio hecho en el año 2000, aseguran que los hombres se preocupan más por su expareja que ellas por ellos, y es que en dicho estudio se evaluaron a dos mil personas divorciadas a 6 y 9 años de su separación, y confirmaron que los hombres no superaron adecuadamente sus relaciones significativas pasadas.

Pero eso no es todo, existe un segundo estudio realizado por Craig Morris quien es un investigador asociado de la Universidad de Binghamton y éste confirmó que los hombres sufren por más tiempo luego de una ruptura amorosa.

Craig Morris analizó a 5 mil 705 personas de 96 países distintos, y fue así como llegó a la conclusión antes mencionadas, además explicó que los hombres entendían que debían empezar de nuevo para reemplazar lo que perdieron, mientras que otros hombres llegaron a la conclusión de que la mujer que dejaron ir simplemente es insustituible.