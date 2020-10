¡Olvídate de la depilación! Dile adiós para SIEMPRE al vello facial

Seguramente una de las cosas que más conflicto te causa es el poco o mucho vello facial que tienes y es que gracias a éste el maquillaje no luce tan limpio como debería o bien si es que no eres amante de tener un rostro con base, por lo menos si te gustaría que no se note esos vellitos.

Y las mujeres a diferencia de los hombres no podemos hacerlo con un rastrillo porque el vello tiende a engrosarse más, motivo por el que las técnicas de depilación son un poco más dolorosas ya que se arranca el vello desde la raíz.

Por esta razón aquí te compartiremos algunas de las técnicas más efectivas para que le digas adios al vello facial de una manera, poco dolorosa, económica y lo mejor de todo que algunas de ellas podrás hacerlo desde casa con ingredientes naturales.

Mascarilla de Avena

Ingredientes:

1 cucharadita de avena molida

1 cucharadita de jugo de limón fresco

1 cucharada de miel

Solo debes mezclar todos los ingredientes, y por imposible que parezca esta mascarilla te ayudará a exfoliar tu rostro y al mismo tiempo que quita las células muertas de tu piel elimina aquel vello facial que es casi imperceptible a la vista.

Para lograr mejores resultados deberás repetir esto de dos a tres veces por semana

Mascarilla de limón y miel

Ingredientes:

1 cucharada de jugo de limón fresco

4 cucharadas de miel de abeja

Esta mascarilla deberás aplicarla al contrario del nacimiento del vello facial, pero ojo deberás aplicarla por las noches, ya que el jugo del limón aclara un poco tu piel y si te expones al sol podría manchar tu rostro, mientras que la miel limpia las impurezas de tu rostro.

Depilación con hilo y láser

La depilación con hilo se populariza cada vez más, ya que está técnica es menos dolorosa que otros métodos de depilación de raíz.

Ahora que si lo que buscas es decirle adiós definitivamente al vello, tu mejor opción es acudir a un centro especializado de depilación láser .

