Huasteca potosina: sobredosis de belleza

La Huasteca Potosina es sinónimo de vida, de rincones que presumen la magnificencia de la naturaleza y que regalan la oportunidad de practicar deportes de aventura y ecoturismo. Son las 18:30 horas en punto y estoy en el lugar correcto en el momento idóneo. Luego de bajar 586 escalones desde la carretera, me encuentro con la carta de presentación del Sótano de las Golondrinas: un enorme hueco de 60 metros de diámetro.

Propios y extraños estamos alrededor de la boca del sexto abismo natural más profundo del mundo con 512 metros -el cual se puede descender a través de cuerdas y arneses-, esperando a que empiece el espectáculo. Cientos de cotorras verdes y vencejos vuelan en círculos arriba de nosotros para finalmente entrar en picada retrayendo sus alas, provocando un apabullante. La otra parte de la función sucede cuando las aves salen al amanecer de este submundo, pero ahora en espiral.

Entre saltos, descensos y cascadas

Mientras el sol brilla en el horizonte y los parajes verdosos se inundan de un tono cálido, percibo el fuerte sonar del río al llegar a las cascadas de Micos, donde voy saltar cada una de ellas junto a Erick, guía certificado de Huasteca. Al borde de la primera de las siete caídas de agua, con chaleco y casco, vacilo un poco, pero me impulso y caigo en una cama de espuma. Su altura de dos metros no resulta ningún problema; sin embargo me espera la última, la de ocho metros. “Lo has hecho bien”, me anima Erick, “solo disfruta”. Sin pensarlo, me aviento y alcanzo a sentir cada uno de los segundos de la caída libre. Le doy la razón. Se goza de principio a fin.

Pero otra sorpresa me espera para seguir desafiando el vértigo: hacer rapel en una pared de 50 metros junto a la cascada de Minas Viejas. A pesar de estar sujetada a una cuerda —y de haberlo hecho antes— la altura es desafiante. Erick me grita desde arriba los tips que me dio con antelación. Por un instante, no lo voy a negar, me paralizo, pero a medida que tomo conciencia de cómo llevar las piernas flexionadas y separadas, frenar con la cuerda y tener equilibro, empiezo a dar saltos, ya más relajada, tomándome descansos para disfrutar de la vista.

Tantas caídas de agua color turquesa, exuberante vegetación y tanto que hacer (rafting, tirolesa y buceo, por mencionar otras actividades) son una invitación a volver muy pronto y seguir explorando la Huasteca Potosina a través de una veintena de tesoros.

Foto: Eliher Hidalgo

Una travesía que todo viajero con ánimos de asombrarse y retarse debería hacer

La joya máxima de la región a contemplar son las cascadas de Tamul, un salto de 105 metros de altura

Con quién ir

Huaxteca Uno de los primeros tour operadores de la región que ofrece los atractivos más representativos. huaxteca.com

Mundo Extreme Para descender el Sótano de las Golondrinas o el de las Guaguas, con 200 metros de profundidad. mundoextreme.com.mx

Foto: Eliher Hidalgo

Guía del viajero

El clima es cálido y húmedo, con abundantes lluvias en verano.

La temperatura media anual es de 28 º C.

C. Se recomienda ir de octubre a mayo.

Hay que llegar a Ciudad Valles para explorar toda la región.

Lleva sandalias ajustables, shorts o licras que no sean de algodón, gorra, bloqueador y repelente.

Foto: Eliher Hidalgo

Continúa la adrenalina

Rafting en los ríos Tampaón, Micos o El Meco

Rapel por la cascada de Tamul

Stand up paddle en Huichihuaya

Bucear en La Media Luna

Tirolesa en bicicleta en las cascadas de Micos

Foto: Eliher Hidalgo

No dejes de ir

A Xilitla para conocer el J ardín Escultórico de Edward James.

36 edificaciones que fueron levantadas con una sola intención: que la naturaleza se las devorara. laspozasxilitla.org.mx

Foto: Eliher Hidalgo

Dónde dormir

Con una ubicación inmejorable, Misión Ciudad Valles es un excelente punto de partida para explorar la zona. Desde $1,000. hotelesmision.com.mx

Por Elsa Navarrete

