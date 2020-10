Adrenalina al natural

5 tips para ser un buen aventurero, por Waldemar Franco, presidente y fundador de Rodavento y Picocanoa

Rompiendo límites

Las expediciones son para el exterior y también para el interior. Las personas deben estar preparadas física y mentalmente para la aventura.

Foto: Cortesía

Los recuerdos más profundos y alegres que tenemos no son en lugares de cinco estrellas, sino sentados en la tierra y con amigos fenomenales.

Foto: Cortesía

Soltar y salirse de un itinerario es muy poderoso. Aunque tengas un mapa mental, las cosas van sucediendo; es lo increíble y transformador de un viaje.

Hay un mundo de sabiduría allá fuera, la aventura está tan a la mano que solo es cuestión de organizar y abrir los ojos para hacer un cambio radical.

Foto: Cortesía

El éxito está lleno de fracasos que se convierten en parte del camino. El triunfo está en el trayecto, y eso es lo que debemos valorar.

El Mirador Cuatro Palos te ofrece una de las vistas más hermosas en esta Reserva de la Biosfera. Fotos: Cortesía

Un paseo en cuatrimoto para despeinarse con el viento rumbo al Campamento Ecoturístico El Jabalí. Fotos: Cortesía

Haz una excursión guiada desde el río Escanela para nadar en el paraje idílico de Puente de Dios. Fotos: Cortesía

Una de las opciones más divertidas para recorrer la presa Jalpan es a bordo de sus bicis acuáticas. Fotos: Cortesía

Corazón vibrante

Para iniciar la travesía, visita el Pueblo Mágico de Jalpan de Serra. Es la ciudad más grande y la puerta a la imponente Sierra Gorda, con sus ríos, cañones, bosques y cascadas.

Recorridos refrescantes

No dejes de visitar El Chuveje, una cascada rodeada de álamos y con una caída de 30 metros.

Entre nubes

La Puerta del Cielo es el punto más alto de Querétaro y se encuentra en el Pueblo Mágico de Pinal de Amoles. Prepárate para el frío y acampa en alguna de estas zonas de montaña.

Música para aventuras extremas

Desde Coldplay y The Clash hasta Panic! at The Disco y Metronomy: querrás saltar a la aventura

Aquí la lista:

https://open.spotify.com/search/High%20Hopes

Foto: Especial

Documenta las profundidades

Estar bajo el agua no es impedimento para tomar fotos extraordinarias que atesoren esos momentos entre flora y fauna subacuática. Aquí dos accesorios para lograrlo:

Paisaje submarino

La funda WillBox Professional protege tu smartphone (Galaxy o iPhone) hasta 15 metros bajo el agua. Gracias a sus recortes precisos para el botón de cámara, podrás tomar fotos fácilmente en las profundidades.

Costo: $1,628 en amazon.com.mx Foto: Cortesía

A bucear

Lleva tu cámara Sony A9 hasta 40 metros bajo el agua con la Carcasa Impermeable Ranas Marinas, ideal para buceo. Incluye: correa para cuello y muñeca, y una cubierta para el lente.

Costo: $9,280 en mercadoibre.com.mx Foto: Cortesía

Por Aurora Yee

