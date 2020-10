¿Qué tipo de música es recomendable para estudiar y hacer la tarea?

La música afecta directamente a nuestro cerebro y a nuestras emociones. También está sumamente ligada a la memoria por lo que utilizarla para estudiar con los niños puede ser una gran idea. Es fundamental tener un lugar cómodo para hacer la tarea en casa. Puedes procurar que tenga buena luz, que esté lejos del ruido y con pocas distracciones para ellos. La música puede estar presente en ese espacio también ya sea como un acompañante o como parte de su rutina de estudio.

Puedes comenzar con música instrumental, algunos recomiendan la música clásica, en especial la de Mozart o Bach, la música electrónica (chill out, new age) o jazz suave pueden ayudar también. El pop, rock y música más alegre puede estimular sus sentidos también para otras dinámicas. Actualmente hay muchas opciones en las diferentes plataformas para escuchar música así como en los formatos tradicionales. Puedes preguntar a los abuelos o gente mayor para integrarla a esta actividad.

Algunas recomendaciones serían poner música sin letra o en otro idioma, música que tenga patrones constantes, melodías sencillas y repetitivas como es el caso de los mantras o la música chill out, y que su intención no sea ni muy festiva ni que nos pueda provocar sensaciones tristes o puedan conectar con cosas que no sean positivas. Solo hay que recordar que todo esto es subjetivo pues todos percibimos la música de forma distinta. El poner música con letra o una canción muy conocida puede hacer que la memoria se active y nos ayude a asociar mejor las imágenes, movimientos o trazos.

Cada género de música estimula al cerebro de manera distinta y depende mucho también de la actividad que vayan a realizar los niños. Pídeles que te acompañen a hacer un playlist y ve experimentando en lo que supervisas sus tareas y actividades, seguramente encontrarás muy buena música y sobretodo muy buenos resultados.

