Festival Internacional del Globo será virtual y GRATIS, checa aquí todos los detalles

El Festival Internacional del Globo 2020 anuncia para este año “En Directo, el Primer Festival de Aerostación en Tu Casa”, un evento que podrás disfrutar con seguridad desde donde estés.

La Organización del FIG 2020 así como los Gobiernos Estatal y Municipal, anuncian esta modalidad de festival sin asistentes en la Zona de Despegue para cuidar la salud y la seguridad derivados de la pandemia.

En Directo es un festival único en el mundo, será online y gratuito, permitirá como cada noviembre de cada año, que los ojos del mundo se posen sobre León, Guanajuato, que es ya un referente mundial de la aerostación.

El Festival En Directo se realizará del 13 al 16 de noviembre y las transmisiones en vivo iniciarán desde las 6:30 de la mañana, en ellas se podrá ver desde el inflado de globos, así como sus despegues.

Por las noches a partir de las 19 horas se transmitirá totalmente en vivo la Noche Mágica, con el inflado de globos provenientes de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Lituania, Francia, Brasil, España y México.

Se contará con la presencia de 11 figuras especiales: La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.

Con esta transmisión, la energía del FIG nos invitará a todos a estar más unidos que nunca en estos tiempos complicados que vive el mundo.