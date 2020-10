Ruta campechana

Pie de foto 1: Al suroeste del estado, descubre el Pueblo Mágico de Palizada. Su edificio más reconocido es la Parroquia San Joaquín, fundada en 1793.

Pie de foto 2: El puente El Zacatal en Ciudad del Carmen pasa justo entre el Golfo de México y la Laguna de Términos, revelando un increíble paisaje con tonos azules.

Waterfront park on the Pacific Ocean in Champoton, Mexico during sunset

Pie de foto 3: Playas de arena blanca, oleaje suave, aves silvestres y atardeceres memorables te esperan en el municipio de Champotón.

Pie de foto 4: Dentro de las murallas que rodean el Centro Histórico de Campeche destacan las coloridas casas coloniales, iglesias y plazuelas.

Beautiful colorful colonial buildings in the historic center of Campeche, Mexico

Todo listo, ¡vámonos!

Estas apps serán tus mejores aliadas en tu próximo viaje en coche para que solo te preocupes por disfrutar.

Empaca lo necesario

Pack Point crea una lista personalizada de cosas que debes incluir en tu equipaje, según el clima de tu destino, las actividades que quieras realizar y la duración del viaje. packpnt.com

Viaja en grupo

Todos podrán ser parte de la planeación del viaje con Lambus, que permite crear la ruta a seguir, guardar documentos importantes como las reservaciones, compartir fotografías y controlar gastos. lambus.io

Intercambia hospedaje

Encuentra alojamiento en casas de viajeros y ofrece la tuya a cambio en Holiday Swap, que te permite explorar opciones y conocer personas de todo el mundo para intercambiar de casa. holidayswap.com Driver in the car controls the navigator. Close-up part

Mapas sin conexión

Llega a tu destino con la app Sygic, que te mostrará el mejor camino sin necesidad de una conexión a internet. También te ayudará a escapar del tránsito y comparar precios de gasolineras cercanas. sygic.com

Por Yokleng Pun

Fotos: Cortesía