¿Cómo podemos prevenir la diabetes en niños? ¡Checa estos TIPS!

Algo que debemos saber como mexicanos, es que la diabetes es una enfermedad crónico degenerativa que está a la orden del día, pero por más que escuchamos este término y nos dicen que hay que tener cuidado, realmente, ¿sabemos qué hacer?, ¿qué comer?, ¿cómo cuidar a nuestros hijos?. Esas preguntas me las hice yo muchas veces, siendo mamá primeriza y nutrióloga, aquí las puedo responder para ti.

Primero que nada, hay que aclarar que la Diabetes “es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).” OMS. Existen varios tipos de diabetes, pero nos vamos a enfocar en dos, en Diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2).

La DM1 es la que anteriormente se conocía como “diabetes juvenil, o diabetes insulinodependiente”, esta se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina. Normalmente las personas que tienen esta enfermedad, nacen con ella, y están acostumbrados a administrar insulina desde que son muy pequeños, por eso su nombre “juvenil”.

La DM2 es el tipo de diabetes que se conoce como “diabetes del adulto” y se origina por la incapacidad del cuerpo para utilizar de manera adecuada la insulina, lo que es consecuencia de una mala alimentación, exceso de peso y/o inactividad física. Por lo que las personas que tienen esta enfermedad, la desarrollan en la edad adulta.

Algo que es increíble de ver, es que en los últimos años, se han visto casos de niños que desarrollan DM2, y esto, como ya vimos antes, es gracias a una mala alimentación, en la que toda responsabilidad recae en los padres, simplemente porque es más fácil complacer con un dulce o con un alimento con alto contenido calórico, de grasa y/o azúcar con el fin de mantener a los niños “contentos” (azúcar, dulces, alimentos industrializados…etc).

Pero no debemos ser tan flexibles, recordemos que hay que tener cuidado en la alimentación infantil para que se vea reflejado en su vida de adultos. Por ello, tenemos que tomar cartas en el asunto y analizar cómo estamos alimentando a nuestros hijos, hacer todo lo posible para que su alimentación diaria sea de alguna manera saludable y divertida.

Tal vez pienses que es muy complicado tener una alimentación variada y nutritiva para toda la familia, pero aquí te dejo una idea de un menú para que veas que no es complicado y que todos los integrantes pueden comer sin problema ¡toma nota!

Desayuno:

Tacos de aguacate con tortilla de maíz

Colación:

Papaya con queso cottage y 1 cda de avena cruda

Comida

Pescado a la plancha con arroz integral y ensalada mixta

Colación

10 almendras

Cena

Ensalada capresse con couscous

Recuerda que si tienes dudas acerca de tu alimentación o quieres estar más segura sobre la forma de alimentarte tú y a tu familia, lo mejor que puedes hacer es acercarte a un profesional de la salud.