Puerto Vallarta abre nueva experiencia playera para los amantes de la naturaleza

Una de las mejores playas en Puerto Vallarta, Majahuitas, abre sus puertas este verano con un nuevo concepto de club de playa: Majahuitas Beach Club, creando un escenario perfecto donde la montaña se une con el mar para ofrecer a sus visitantes un ambiente de naturaleza, música, gastronomía y mixología que los lleva a una experiencia de descanso y relajación.

El exclusivo club de playa oferta lo mejor de la gastronomía local y busca apoyar la economía de las comunidades vecinas: pescado zarandeado, variedad de aguachiles y mariscos, opciones veganas, los famosos pays de Yelapa y el destilado estrella de la bahía, la raicilla, son de las opciones que harán vibrar hasta el paladar más exigente.

Majahuitas, por su esencia y la gran diversidad natural que rodea el lugar, es una de las playas más paradisíacas en las cercanías de Puerto Vallarta. Este hermoso lugar es perfecto para los amantes de la naturaleza, las caminatas por la montaña, disfrutar de una espectacular playa y nadar sus calmadas aguas, tranquilos baños de sol y algunas actividades como snorkel, kayak y paddle board.

En un entorno natural privilegiado, ubicado al sur de la bahía a 29 kilómetros del centro de Puerto Vallarta, con una extensión de más de 180 metros de playa y diversos escenarios naturales, Majahuitas Beach Club te garantiza desconectarte de la rutina, para liberar tus sentidos y vivir una experiencia diferente en una playa que ha sido set de película.

En este lugar fueron grabadas escenas de la película 'Everything Everything', un drama romántico basado en el libro best seller de Nicola Yoon; en dicha playa Maddy y Olly, protagonistas principales, filmaron las escenas de playa y salto del risco, aunque en el film comentan que ocurrió en un viaje a Hawái, en realidad fue la belleza y magia de esta playa al sur de Puerto Vallarta la que inmortalizó dicho momento de la cinta.

¿Qué hacer en Majahuitas?

Puerto Vallarta ofrece un amplio catálogo con bastantes actividades en la playa, selvas, montañas, cascadas y ríos. Los recorridos en barco por la bahía son muy recomendados para que descubras la belleza de la costa del sur, reconocida por su arena blanca y cristalinas aguas, donde podrán apreciar en sus variadas cuevas subacuáticas y arrecifes, una gran variedad de especies de plantas y animales marinos, entre ellos peces trompeta, ángel, morenas, pez loro y globo, un entorno propicio para practicar el snorkel.

Para visitar Majahuitas se debe abordar una lancha en el muelle de Boca de Tomatlán, y pedir al operador que te deje en esa playa (puedes recorrer varios puntos del sur); todo el recorrido bordeando la costa es una experiencia fascinante.

Los días de operación del club son los sábados y domingo en un horario de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Para mayor información y reservas pueden seguir la red IG: Majahuitas_beach_club.

