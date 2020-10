Wellness: De vuelta a lo básico

Durante muchos años la salud mental no estaba en mi radar. La realidad es que la mayoría solemos esperar una situación personal, un punto de quiebre o un momento de muchos retos en la vida para comenzar a cuestionar el tema. En mi caso fue el agotamiento por exceso de trabajo lo que me obligó a buscar información para entender qué herramientas podía utilizar para dejar de sentir tanto estrés, ansiedad, angustia y muchas veces hasta depresión.



Me daba vergüenza hablarlo, porque en mi entorno aún no es algo aceptado, pero las pocas veces que me abría, veía que no estaba sola. Descubrí que en una cultura donde es más fácil medir el éxito con cuánto tenemos o cómo nos vemos; cómo nos sentimos progresivamente comenzó a pasar a un segundo o incluso un tercer plano.



Era como una movida underground hasta que llegó la pandemia, cuando en el encierro nos llegó un punto de quiebre colectivo que impulsó a que pasáramos de hablar del cuerpo a la mente. Mayo Clinic, Harvard, medios y redes sociales, de repente todos se volcaron a circular información sobre prácticas para calmar la mente.



Ahora parecería que hay un despertar de la conciencia colectiva que está reconociendo la importancia de cambiar el foco de nuestro cuerpo a nuestra mente, de nuestro pensar a nuestro sentir. Si bien es cierto que la última década se habló mucho de bienestar, el foco estaba en sentirnos bien físicamente. Un gran ejemplo de ello fue a principios de 2010 cuando Michelle Obama lanzó Let’s move, su programa de nutrición saludable, y al mismo tiempo se lanzaron las eco-bicis en las principales ciudades América Latina.



Hoy en día es imposible omitir la data que indica la relevancia de hacer esa transición de cuerpo a mente:



La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo que la depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo para 2030 y su gran correlación con la salud física.

de la Salud viene advirtiendo que la depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo para 2030 y su gran correlación con la salud física. Euromonitor internacional, agencia global de investigación de tendencias, afirma que 65% de los consumidores globales están en búsqueda de soluciones holísticas que integren balance entre cuerpo, mente y espíritu.

que integren balance entre cuerpo, mente y espíritu. Mintel, la agencia de investigación de mercado líder, asegura que más del 50% de las personas buscan mejorar su salud e integrar prácticas de bienestar con la meta de vivir más felices.

El reconocimiento del burn out o el síndrome del desgaste profesional como una enfermedad real en muchos países o la introducción de propuestas como la NOM-035, la norma por el bienestar de los trabajadores en México.

La conclusión de muchos de estos reportes y acciones indican que ya el bienestar no se trata sólo de vernos y sentirnos bien con nosotros mismos; se trata de crear un estilo de vida donde integremos prácticas de bienestar en todo lo que hacemos y en nuestro entorno.

[nota_relacionada id= 1244853]

La salud mental se ha convertido en una preocupación real de los consumidores que ya no lo ven como una tendencia, sino como un derecho humano que tiene que ser abordado por todos los jugadores de la sociedad, sobretodo en las nuevas generaciones. Por eso de aquí al 2030 las tendencias globales en los estudios de mercado indican aún más preocupación por bienestar físico y mental, la búsqueda de experiencias relacionadas con el tema, mucha lucha por los derechos humanos, búsqueda de mayor impacto individual en el mundo y consumo más responsable (Mintel, Global Consumer Trends 2030).



Lo que es evidente es que ya nos dimos cuenta de que lo que durante muchos años pensábamos que nos separaba o nos hacía sentir solos, en verdad es lo que nos une. Y sí, aunque aún nos intimidan los temas relacionados con la salud mental, sobre todo a las generaciones mayores, es innegable que lo que se viene es una expansión de iniciativas, productos y servicios enfocados en reducir el estrés, la ansiedad, el agotamiento y otros padecimientos que nos afectan cada vez más en lo colectivo y lo individual.

Así como el resto del mundo, la industria de bienestar se va a reinventar, así que quienes se adelanten y apuesten por soluciones innovadoras enfocadas y busquen un enfoque en la parte mental y emocional, serán quienes marquen la pauta para el resto de la década. Lo más importante es que cada quien desde su propio rincón busque la manera de adaptarse a esta “nueva normalidad”.

Por Carol Pérez Asuaje

lctl

Escucha y descarga todos los episodios de ‘¿Qué fue de…?’