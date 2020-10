S.O.S crisis de marca a la vista

El distópico 2020 ha traído de todo: una pandemia global, riñas entre dos superpotencias nucleares, crisis petrolera, incendios forestales, terremotos, explosiones, devaluación, tormentas de polvo y hasta avispas “asesinas". No obstante, en una época donde el instinto de supervivencia debería llamar a la unión, las secuelas del trágico asesinato de George Floyd —a manos de cuatro elementos de la policía de Minneapolis, Minnesota— terminaron por exponer ante los ojos del mundo la basura que Estados Unidos había intentado barrer discretamente debajo de la alfombra. Y es que no solo se trata de una nación fracturada, sino también esencial y estructuralmente racista.



La actual crisis del sistema de salud estadounidense simplemente se encargó de otorgar a esta realidad la cualidad de inapelable. Según el APM Research Lab, si la tasa de mortalidad por Covid-19 fuera la misma para todos los grupos que aquella registrada dentro de las comunidades blancas, alrededor de 19,500 negros y 8,400 latinos seguirían vivos. No por nada (ideologías y pasiones aparte), cierta frase pronunciada por la candidata a vicepresidenta Kamala Harris durante la reciente Convención Nacional Demócrata resultó particularmente oportuna: “El virus no tiene ojos, sin embargo sabe exactamente cómo nos vemos los unos a los otros —cómo nos tratamos. Y seamos claros, no hay cura para el racismo".



Desde el Movimiento por los derechos civiles que culminó en 1968, nuestro vecino del norte no había sido sacudido hasta las entrañas por el clamor de justicia racial y en contra de la brutalidad policiaca que victimiza a las minorías como parte de una pigmentocracia implícita y exacerbada por el gobierno republicano de Donald Trump. Las legiones de activistas enmascarados (porque #Covid) durante las protestas y altercados no se hicieron esperar; sin embargo, en los confines del ciberespacio, otro tipo de batallas se estaban librando. ¿Los contrincantes? Marcas y diseñadores de todos los niveles contra su propia clientela enardecida.



Las compañías más experimentadas y con millones de dólares invertidos en departamentos de asesoría en temas de “sensibilidad social” fueron las primeras en pronunciarse a favor del movimiento Black Lives Matter (BLM) —que actualmente funge como cúpula de la lucha por los derechos de la ciudadanía afroamericana. Por su parte, Nike se anotó un home run viral con la simple pero contundente campaña “For once, Don’t do it”, que condenó la indiferencia y la apatía imperante. Mientras que el omnipotente Jeff Bezos de Amazon bajó desde las alturas por un unos segundos para engancharse en una discusión con una usuaria que —molesta por el cintillo solidario con BLM colocado en la plataforma de e-commerce— amenazó con nunca más volver a comprar ahí. “Eres el tipo de cliente que me alegra perder”, fue la respuesta del hombre más rico del mundo.



Del otro lado del espectro, diversas firmas de moda que prefirieron permanecer neutrales y se abstuvieron de bombardear con comunicados los buzones electrónicos de sus compradores —o cuya manifestación al respecto fue interpretada como oportunista—cayeron en las garras de la llamada "cultura de la cancelación”; sufriendo grandes pérdidas económicas y el deterioro de su reputación. Tal fue el caso de la boutique online Dolls Kill, cuya fundadora Shoddy Lynn ya había sido acusada de racismo anteriormente por vender una camiseta con la leyenda “Goth is white” (Lo gótico es blanco). En esta ocasión, Lynn decidió guardar silencio sobre BLM y, para rematar, subió a su perfil de Instagram la imagen de un grupo de policías frente a su tienda en Los Ángeles. Tras el diluvio de reproches, mensajes de odio e intimidaciones; la empresaria se vio orillada a lanzar un video en el que ofreció una disculpa pública e intentó justificar sus acciones “malentendidas”.



[nota_relacionada id= 1244787]

El caso de la blogger y diseñadora de la marca Something Navy, Arielle Charnas, fue uno peculiar; pues en medio de la emergencia sanitaria en Nueva York, no solo movió sus influencias para conseguir uno de los escasos (en aquel momento) tests para detectar la infección, sino que —una vez que resultó positiva— se dedicó a documentar su traslado a los Hamptons y su recuperación, mientras el resto del país estaba en llamas por la muerte de Floyd. “Así es como luce el privilegio en la era del coronavirus”, declaró la cuenta de Instagram “Diet Prada”, famosa por exhibir los pasos en falso de los grandes nombres de la moda. Cuando Charnas confesó su arrepentimiento y prometió donar un porcentaje de las ganancias de su última colección a instituciones relacionadas con BLM, ya era demasiado tarde. Sus 1.3 millones seguidores quedaron decepcionados por su falta de empatía y la hipocresía con la que pretendió aprovecharse de la causa.



Algo es cierto, el fenómeno que estamos atestiguando parece evocar aquella canción de Miguel Bosé: “No sé si hacer o más bien deshacer. ¿Hacerlo mal o hacerlo bien? ¿Hacer por hacer?”. En este campo minado de las industrias de consumo a merced de las masas empoderadas por las redes sociales, no importa la alternativa elegida, es imposible complacer a todos.

Por Pamela Cortés- Roemer

lctl

Escucha y descarga todos los episodios de ‘¿Qué fue de…?’