Pedazo de paraíso

Holbox

Todos los tonos de azul danzan en este sitio idílico, ubicado al norte de Quintana Roo en la reserva ecológica Yum Balam. Disfruta de inigualables atardeceres, playas semivírgenes y hamacas dentro del mar.



¿Por qué ir?

No hay autos, sólo carritos de golf, vehículos Can Am y bicis. Sus aguas son cristalinas y poco profundas.



¿Qué hacer?

Da una caminata por sus playas, recorre los canales del manglar y mar adentro en kayak.



¿Dónde comer?

conceptos culinarios imperdibles en los restaurantes Básico y Piedra Santa; ve por un ceviche al club de playa de Coquitos.



Tip de viaje

En las noches sin luna llena, las aguas de Holbox brillan con bioluminiscencia, un fenómeno natural conmovedor. Haz un tour en kayak entrada la madrugada para brillar con la naturaleza.



Cozumel

Es la isla más grande del Caribe Mexicano. Foto: Especial

La isla más grande del Caribe Mexicano es además reconocida por ser uno de los mejores destinos de buceo. Visita el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del planeta: el Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel.

¿Qué hacer?

Snorkel en el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo.



¿Dónde comer?

Ubicado en la casa que fuera de una familia isleña, visita el restaurante Azul Madera; imperdibles: carpaccios y tártaras.



¿Por qué ir?

Es un auténtico edén rico en historia, vestigios mayas y bellezas naturales.



¿Dónde hospedarse?

en el Hotel B Unique, enclavado en la zona hotelera más exclusiva de la isla. Habitaciones desde $3,212 en hotelbunique.com



Tip de viaje

Elige entre sus 40 zonas de buceo que van desde los tres hasta los 30 metros, para admirar sus formaciones de coral.



Isla Mujeres

Es hogar de delfines y tortugas. Foto: Especial

Descubierta en 1517, en una expedición comandada por Francisco Hernández, esta isla y Pueblo Mágico, es hogar de delfines y tortugas. En Punta Sur se encuentran vestigios arqueológicos del templo a Ixchel, diosa maya del amor.



¿Por qué ir?

Su ubicación geográfica es privilegiada: cada mañana recibe los primeros rayos del sol.



¿Qué hacer?

Ve al Museo Subacuático a admirar la obra del artista Jason deCaires Taylor.



¿Dónde comer?

Visita Sunset Gill, un restaurante romántico enclavado sobre la playa que sirve cocina internacional con un twist mexicano.

¿Dónde hospedarse?

En Coco B Isla, un bed & breakfast de lujo frente a la playa. Habitaciones desde 220 USD. cocobisla.com



Tip de viaje

Disfruta de las tirolesas sobre el mar para sobrevolarlo a 30 metros de altura y obtener las mejores panorámicas de la isla.



Isla Espíritu Santo

Disfruta de su contraste desierto-mar entre flora y fauna. Foto: Especial

Se trata de un Área Natural Protegida declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Disfruta de su contraste desierto-mar entre flora y fauna. Cuando vayas, asegúrate de contratar un operador autorizado.



¿Por qué ir?

Se tienen registrados 32 tipos de reptiles, 98 especies de aves y un sinfín de mamíferos marinos.



¿Qué hacer?

Hospédate en La Paz y toma un tour que te lleve hasta la isla. El recorrido dura seis horas.

Tip de viaje

Lleva contigo una funda contra agua para tu celular y así poder capturar los paisajes subacuáticos.

