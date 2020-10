Mi primer viaje en la nueva normalidad

Para mi primer viaje, el destino que elegí fue la Riviera Maya, porque la promesa de mar y cielo abierto empataba con las recomendaciones de frecuentar espacios abiertos. Además, luego de mucho evaluar, me convencí de que sus hoteles estaban implementando medidas rigurosas de seguridad sanitaria.



El momento de la verdad

Arribé al aeropuerto de Ciudad de México con careta, cubrebocas y guantes, y al ingresar mi primera impresión fue de ligera sorpresa, pues el pasillo principal estaba despejado a pesar de la hora. Sin embargo, todo ello desapareció en el mostrador: sin saber para qué o por qué, la gente hacía filas apretadas, y entre la confusión, me enteré de que las autoridades implementaron un cuestionario de salud, que es necesario contestar y mostrar el código QR resultante para ingresar a sala de espera. Lo hice frente a una agente de seguridad, quien me explicó el proceso.

El vuelo venía lleno, pero la tripulación hizo hincapié en que los filtros del aire eliminan cualquier presencia viral. Los sobrecargos fueron fundamentales para coordinar el desembarque fila por fila.



De vuelta al paraíso

Tras hora y media en las nubes, llegué a Cancún y el nerviosismo se disipó lentamente. En la entrada del resort me recibieron con gel, toma de temperatura y un cuestionario; en el check in me dijeron que la habitación se asea cada tercer día para evitar el contacto. El hotel operaba al 40% de su capacidad, por ello las áreas públicas estaban libres y aireadas. Todo el personal y la mayoría de los huéspedes portaba cubrebocas, y en varios puntos vi expendedores de alcohol en gel. A pesar de que la realidad pandémica no se borró de mi mente, la sutil “coreografía” que se percibía hizo que este primer viaje cumpliera sus objetivos: relajarme y ver hacia dónde irá el turismo.

[nota_relacionada id= 1242997]

Así, a los viajeros nos queda asumir nuestra parte, ser responsables con nuestra salud y hábitos, informarnos sobre la situación en el destino y acatar normas sin dejar todo el peso en la gente que se dedica a la hospitalidad. Es hora de demostrar que México no sólo tiene excelentes prestadores de servicios turísticos, sino turistas extraordinarios.



Viajes post covid

65% prefiere un hotel en su primer viaje.

17% planea viajes en compañía de su pareja.

48% piensa pagar con tarjeta y a meses sin intereses.

50 % empezará a viajar entre septiembre y noviembre.



Importante

Evita las filas y realiza con anticipación el Cuestionario de Factores de Riesgo en: afac.hostingerapp.com

99.97% es la eficiencia de limpieza del filtro HEPA de los aviones.

8 de junio fue la fecha de apertura de hoteles en Quintana Roo.

37.5º es la temperatura corporal máxima de ingreso a hoteles.

Amarilla es la fase del semáforo epidemiológico en Quintana Roo.

40% es la ocupación máxima permitida en establecimientos.



Por Arturo Torres Landa

lctl

Escucha y descarga todos los episodios de ‘¿Qué fue de…?’