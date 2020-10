Mariano Aguirre: el equilibrio perfecto entre arquitectura y diseño

Cambiarle la vida a alguien por medio de la arquitectura y el diseño de interiores, ese es el objetivo que Mariano Aguirre tiene con MAAD, despacho que fundó en 2014:

“Nuestro diferenciador es resolver las necesidades del usuario. Más que un espacio que sea bonito, nos enfocamos a que responda a las necesidades, gustos y actividades que realices en el espacio”, mencionó el diseñador.

https://www.instagram.com/p/CE7VgO4BH3s/?utm_source=ig_web_copy_link

Como ya sabemos, la pandemia causó estragos en diferentes industrias; en la arquitectura y el diseño de interiores, una de las principales repercusiones que tuvo el COVID fue el modificar las necesidades de las personas: “Ahora debemos pensar en integrar un espacio en el que puedas trabajar desde tu casa, eso ya es primordial cuando comienzas a diseñar.

[nota_relacionada id=1233735]

Antes podían existir proyectos que no tenían espacios destinados específicamente a trabajar, porque era algo básico, si una persona pasaba la mitad del día en su oficina, lo último que quería llegar a hacer a su casa era trabajar; y ahora, probablemente, muchos no regresen a una oficina”, explicó.

GALARDÓN DE LUJO. De 2016 a 2018 fue acreedor del International Property Awards.

Foto: Cortesía

Del mundo de la arquitectura y el diseño, Mariano contó que desde pequeño comenzó a sentir una atracción por los edificios, sin saber que había una disciplina que se dedicaba al estudió de éstos. Cursó la carrera de Arquitectura en la Ibero para, posteriormente, especializarse en diseño de interiores, lo cual lo llevó a crear su firma de inmobiliario, con lo que complementó sus proyectos: “Eso es como nuestro nuevo bebé. Surgió de la necesidad de tener ciertos muebles en nuestros proyectos de arquitectura que no encontrábamos en otro lado”. Además, con esta idea, el arquitecto tiene como objetivo impulsar el talento nacional, pues las piezas son hechas por manos de artesanos mexicanos.

De todo el proceso de creación, sin duda, lo que Aguirre más disfruta de su trabajo es el resultado final de cada proyecto:

“Cuando ya una persona está habitando su espacio, y te das cuenta que tú le solucionaste cosas que él ni siquiera sabía que necesitaba. A veces no nos percatamos, pero un lugar bien diseñado te va a cambiar el humor, la forma de desempeñarte en el trabajo”, explicó Mariano del gran impacto que tienen estas disciplinas en el día a día de una persona.

https://www.instagram.com/p/CC4jhYZh-of/?utm_source=ig_web_copy_link

La creación de un espacio que vaya acorde con el estilo de vida de una persona, de la que se cubran todas sus necesidades, ese es el objetivo que Mariano ha puesto en cada uno de sus proyectos, desde el día en que decidió emprender en esta área, en la que se ha enfrentado a diferentes desafíos:

“El primer reto personal y emocional que tuve fue cuando me pregunte ‘¿Lo voy a lograr?’, sobre todo si tienes un trabajo y sueldo fijos”, antes de aventurarse en el mundo del emprendimiento, el diseñador pasó un año dudoso en hacerlo o no: “Ya una vez que tomas la decisión y te avientas, debes mantenerte optimista y no derrotarte por perder a un cliente o por no seguir en un proyecto”. TALENTO MEXICANO. En 2014 fundó el despacho

MAAD Arquitectura y Diseño. Foto: Cortesía

A pesar de los retos, Aguirre motiva a aquellos jóvenes que quieran incursionar en el fascinante mundo de la arquitectura y el diseño de interiores, no sin antes decirles: “Lo primero que les digo es que adquieran un poco de experiencia antes de lanzarse a hacerlo solos; hay mucho que aprender, sobre todo si vas saliendo de la escuela; siento que ahí desarrollas mucho el tema creativo, pero toda la parte administrativa también es un reto, y eso puede hundir a un negocio. Creo que vale la pena que se acerquen a alguien que les pueda enseñar algo, y ya con un poquito de conocimientos, ¡que se avienten! Esos primeros sacrificios que puedas llegar a hacer en un principio, valen toda la pena”, concluyó.

En 2019 fue reconocido con el segundo lugar en Diseño Residencial por la Asociación de Arquitectos e Interioristas (AAI).

“A veces no nos damos cuenta, pero un lugar bien diseñado te va a cambiar el humor”. MARIANO AGUIRRE. ARQUITECTO

[nota_relacionada id=1233700]

Por Daniela Zambrano

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?