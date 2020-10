Estefanía Cervantes, la cara detrás de Ampuvalia que lucha por la inclusión

Estefanía Cervantes estudió Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana, a sus 18 años la vida le cambio por completo en un accidente automovilístico en el que perdió una parte de su pierna derecha, sin embargo, más allá de sentir dicha condición como una limitación, fue un detonante que la motivó a hacer diferentes acciones en pro de las personas que, como ella, han sido amputadas de alguna de sus extremidades.

https://www.instagram.com/p/CDrED9FpES3/?utm_source=ig_web_copy_link

La vida me cambio segundos después del accidente. En el hospital los médicos le dijeron a mis papás: ‘O su pierna, o su vida’. Yo estuve en terapia intensiva dos días y cuando desperté ya tenía amputada la pierna, fue un shock para mí porque iba empezando la universidad, donde tienes miles de sueños y ganas de salir a fiestas. De ahí vino un proceso de rehabilitación y de terapia física para recuperar mi fuerza, mi equilibrio y ponerme de pie nuevamente porque mi otra pierna estaba también muy lastimada.

En el hospital leí muchos libros los cuales fueron parte de mi inspiración para seguir adelante. Después de unos meses regresé a la escuela en silla de ruedas y con pocas materias. Posteriormente, tuve mi prótesis y hacia mis actividades con muletas o bastón, hasta que no necesite de ninguna de las dos.

https://www.instagram.com/p/B27sdpIJwT3/?utm_source=ig_web_copy_link

En ese año tuve la fortuna de viajar a los juegos internacionales sobre silla de ruedas en San Luis Potosí, donde conocí a atletas paralímpicos que compiten en diferentes disciplinas. Ahí me di cuenta de que, lo que me había pasado no era una barrera para lograr mis sueños, y vi la vida como un gran regalo, ese fue un detonante que me ayudó a recuperarme y motivarme.

Durante mi etapa universitaria, estuve en un proyecto estudiantil para sensibilizar los retos que enfrentan las personas con discapacidad a diario, trabajamos con migrantes que han perdido una extremidad y con quien necesite ayuda. Actualmente es una asociación civil llamada “Ampuvalia”, en donde hemos hecho alianzas con diferentes licenciaturas de la Ibero, con biomédica para desarrollar proyectos en conjunto, en Centro Médico ABC, con el laboratorio de la universidad.

ENTRE AMIGOS. En 2015, Ampuvalia se constituyó legalmente como una Asociación Civil. Foto: Cortesía

Con el ingeniero Carlos Galván Duque creamos un modelo que se llama Programa de Provisión de Prótesis, donde otorgamos un acompañamiento integral a personas recién amputadas, que vivan en la Ciudad de México. Cada año hacemos un evento anual donde vienen personas de otros países a dar su testimonio de vida. Tenemos protesistas que trabajan con nosotros como el licenciado José Luis Aguilar, que es presidente actual del Colegio Mexicano de Ortesistas y Protesistas Profesionales A.C., médicos, ingenieros y biomédicos que se han sumado, como embajadores para la procuración de fondos tanto en México como en Estados Unidos.

https://www.instagram.com/p/B6ydn7XJtFC/?utm_source=ig_web_copy_link

Con la Organización The Range of Motion Project hice una expedición a Ecuador para escalar tres volcanes, junto a personas con y sin amputación, entre ellos veteranos de guerra, atletas paralímpicos y la meta fue llegar a la cima de los volcanes Cotopaxi, Pichincha y Rumiñahui, con el objetivo de demostrarle al mundo que con la tecnología protésica adecuada ninguna montaña es demasiado grande y por otro lado, procurar fondos para devolverle la movilidad a personas amputadas en países en desarrollo.

https://www.youtube.com/watch?v=-h1qF75sIio&feature=youtu.be

Uno de los retos a los que me he enfrentado es la disciplina para recuperar la movilidad, la fuerza y la determinación de seguir adelante con todos mis proyectos personales y profesionales. Trabajé 4 años en una empresa multinacional.

Otro reto es el seguirte formando, preparando y capacitando para que seas un mejor líder de tu propia vida y empezar atraer personas a conectar con gente que te va permitir llevar tus proyectos al segundo nivel y seguir buscando mentores que me ayuden a llevar mi vida a otro nivel y a seguir creciendo no solamente servir a la causa, si no como propósito de vida personales y profesionales.

Ampuvalia forma mi propósito de vida, me dedico al emprendimiento digital e inversiones, con una academia de educación financiera que promueve la educación a través de aplicaciones móviles en mercado de divisas, acciones. Esto representa la oportunidad de crecer profesionalmente, de diversificar mis ingresos, crecer en liderazgo y formación de equipos. Foto: Cortesía

Siempre he sido apasionada de la lectura y del deporte, acabo de lanzar hace unos meses mi libro, cuando estaba en el hospital dos libros me motivaron para seguir adelante “Una vida sin límites” de Nick Vujicic y “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl; seguí a personas amputadas en redes sociales de todo el mundo que están haciendo cosas espectaculares. Regrese de Ecuador y una tía me llamó porque iba a lanzar su libro y me pidió que escribiera su prólogo, para mí fue muy significativo. Nuestro mentor, Carlos Carrera, nos dio toda la metodología para que yo también pudiera escribir mi libro en corto tiempo.

El libro “Actitud que trasciende” se lanzó en julio y el primer día se convirtió en un best seller, trata de una historia que le cuento a la mujer de hace nueve años que perdió la extremidad para darle inspiración, esperanza porque sé que como ella muchas personas se enfrentan a esta nueva convicción de vida y no saben que sigue. https://www.instagram.com/p/CCzbbhOpIFW/?utm_source=ig_web_copy_link

Me encanta leer, viajar y conocer personas de todo el mundo, soy una mujer apasionada de la vida, con determinación y autentica. Para mí la inclusión es igualdad, garantizar que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y contribuir que el mundo sea más humano, justo y solidario. En los próximos 10 años estamos en planes de abrir nuestro primer centro de atención integral para personas amputadas en la Ciudad de México.

Para alcanzar el éxito se debe tener claro que quieren lograr, hacia donde van y que escogían un mentor que les acorte el camino, que los guíe para alcanzar sus metas. Foto: Cortesía

Más sobre el tema:

80% de las personas amputadas en el mundo viven en países en desarrollo, menos del 5% de ellas tienen acceso a una prótesis.

Por Isis Malherbe

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?