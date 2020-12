¡Qué no se apague la chispa! Sigue estos CONSEJOS para salvar tu relación

Aunque el amor al inicio de una relación suele no presentar ningún tipo de complicaciones y es algo que no puede faltar, no pasa lo mismo con aquellas parejas que llevan mucho tiempo juntas y cuya chispa comienza a apagarse.

Es importante destacar que hay relaciones que por el tiempo suelen desgastarse, esto debido a la rutina y la falta de espontaneidad, para ellos siempre hay una solución y recordar aquello que los unió podría salvar su relación. Mientras que para algunas parejas separarse puede ser lo ideal antes de hacerse daño mientras están juntos, para ello es importante hablar y ser honestos.

Sin importar cuánto tiempo han estado juntos, la comunicación ha sido una pieza clave en todas las relaciones de pareja. La confianza va de la mano con lo anterior, con ello los pequeños detalles serán la “cereza del pastel”.

Consejos para salvar tu relación

En ocasiones las parejas no se dan cuenta de sus diferencias hasta que ha pasado el tiempo, sobre todo cuando deciden vivir juntos. Sin embargo, sin importar qué tan diferentes sean la “unión hace la fuerza” y el apoyo es algo que no puede faltar, pues serán ambos los que se impulsen a crecer.

El trabajo o la escuela suelen llevar a las relaciones a un punto en el que los invade la rutina. Para evitarlo pueden proponerse hacer cosas nuevas juntos cada cierto tiempo, planear sus tiempos juntos también los llevará a tener un pasatiempo.

Debemos aprender a dejar ir y soltar aquellos comportamientos que afectaron las relaciones pasadas, abrir los ojos y darse cuenta cuáles son los aspectos que podrían afectar a la persona que está junto a cada uno de nosotros.

La intimidad es un aspecto en la pareja que va de la mano con la confianza, pues éste pude ser también un factor que termine con la relación con el tiempo. La comunicación sobre lo que se espera o gusta es algo que no puede faltar para revivir el romance.

