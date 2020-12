¿Cuánto cuesta un paseo en Camello en Los Cabos, Baja California?

México lo tienen todo y no necesitas irte a otros continentes para experimentar diferentes actividades como lo es el paseo en Camello, el cual lo puedes realizar en las hermosas playas del estado de Baja California y hoy te decimos todo sobre este tour.

Si bien no son nativos de la zona, se ha comprobado que los camellos no sufren, pues se acoplan con facilidad al clima bajacaliforniano, por lo que es importante recalcar que no se trata de algún maltrato animal.

La experiencia consiste en montarse sobre un dócil gigante jorobado mientas realizas un recorrido por el desierto y / o la playa de Baja California, sin duda es una experiencia educativa a medida que aprende sobre la flora y fauna local durante la excursión y los trasplantes poco probables.

El tour dura aproximadamente cuatro horas y comienza en el desierto de Cabo y culmina a la orilla del Océano Pacífico, tiene un costo aproximado de 109 dólares, es decir, 2 mil 155 pesos mexicanos por persona.

Lo único que necesitas mucho bloqueador solar para poder disfrutar de este increíble tour.

Los Cabos aumenta su conectividad aérea

Los Cabos recibirá nuevas rutas de destinos clave del mercado estadounidense a partir de esta semana, lo cual apoyará el impulso del desarrollo turístico durante la temporada navideña 2020 y la reactivación económica del destino.



La apertura de nuevas rutas directas hacia Los Cabos permitirá un consistente cierre de año, al recibir viajeros de Estados Unidos tras confirmarse la llegada de vuelos de American Airlines desde Nueva York, Austin y Sacramento a partir del viernes y sábado de esta semana.