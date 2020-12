Bebés más inteligentes se despiertan más veces por la noche; ¿cómo duerme el tuyo?

Una de las principales preocupaciones de los padres es que sus bebés duerman bien, no sólo por el descanso del pequeño, también por el de ellos mismos, quienes al igual que el bebé pueden pasar muchas noches "en vela". Pero quizás esto no sea del todo algo negativo, ya que podría indicar una mayor inteligencia del niño o niña.

El profesor Peter Fleming, que trabaja temas de salud infantil y psicología del desarrollo en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, explicó en una investigación que los bebés que son más inteligentes que el promedio y con una mejor salud mental, necesitan menos horas de sueño, como consecuencia despiertan durante la noche.

El investigador afirmó que por el contrario de lo que se cree, es una buena señal, e invitó a las mamás y a los papás a no preocuparse si su pequeño despierta por las noches. "No dormir toda la noche y los altos niveles de logro intelectual están correlacionados", agregó.

Peter Fleming dijo en una entrevista que biológicamente esa es una gran ventaja el que los bebés duerman menos. Foto: Pexels

¿Cómo duerme tu bebé?

De acuerdo con el estudio, los bebés humanos no están diseñados para dormir durante períodos prolongados, de hecho no es bueno para ellos. Además, aseguró que no hay ninguna evidencia de que alguien tenga algún beneficio por tener un hijo que duerma más y de manera constante.

También explicó que los adultos tienen ciclos de sueño más largos, de 90 minutos, mientras que los bebés tienen un ciclo de 60 minutos.

Peter Fleming dijo en una entrevista que biológicamente esa es una gran ventaja el que los bebés duerman menos, porque tendrán más atención de sus dos cuidadores principales a esa hora del día al tener menos distracciones. "Desde un punto de vista biológico, lo que hace el bebé es completamente normal y sensato. Simplemente no encaja con nuestras expectativas del siglo XXI".