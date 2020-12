¡DIVINAS! Diseños de uñas para lucir ESPECTACULAR esta Navidad: FOTOS

Una de las formas de lucir espectacular es cuidar cada detalle de tu outfit, esto incluye lucir unas manos y uñas impecables.

Esta navidad, debes aprovechar el tiempo decembrino para el cuidado de la piel y uñas de tus manos, ya que con las bajas temperaturas tienden a deshidratarse, provocando los incómodos y dolorosos "padrastros".

Tratamiento previo

Para ello deberás prepararte una manicura que contenga exfoliantes e hidratantes naturales a base de aceite de coco y almendras para mantener el agua en la piel.

Esto no significa que no puedas lucir lo último en diseño de uñas para esta temporada de reuniones familiares íntimas, ya que no debes olvidar el constante lavado de manos y la sana distancia.

Pigmentos Cromáticos

Uno de los hits en esta tendencia son los pigmentos cromáticos que lucen increíbles bajo las luces navideñas, contrastando en tonos dorados y oscuros con ligeros detalles brillantes.