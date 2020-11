¿Por qué tu pareja no te BESA durante la intimidad? Esta es la razón

Los besos siempre son importantes, pero durante las relaciones sexuales son todavía más, por eso cuando no ocurren algunas personas tienden a preocuparse si notan que esta expresión de amor está ausente desde hace algún tiempo con el ser amado. Ante tal falta, viene una oleada de preguntas como "¿Y si ya no le gusto?", "¿Y si está viendo a otra persona?" y un largo etcétera.

Sin embargo, hay que tranquilizarse, porque aunque besar es una muestra de cariño y de mucha intimidad entre dos personas, para expresar lo que sentimos y elevar la excitación de manera casi inmediata, hay varias razones por las que esto puede ya no estar pasando. Así que es normal que te preocupes, si los besos o los encuentros sexuales ya no son tan apasionados como antes.

Ahora te explicaremos algunos motivos por los cuales esto puede no pasar. Toma nota.

Distancia psicológica

De acuerdo con el sexólogo y terapeuta de parejas, Marty Klein, cuando un beso ya no ocurre, lo más probable es que se trate de una distancia negativa, para la relación de pareja, pues es un claro síntoma de que uno de los dos ya no siente la confianza o complicidad con el otro y por eso pone alguna especie de distancia psicológica.

Besarse durante las relaciones sexuales puede mantener activa la llama de la pasión, pero el caso contrario es que puede volverse monótona y poco excitante.

Parejas esperan excitarse en el sexo

De acuerdo con el experto, el sexo debería ser un acto que ocurre después de excitarse, no para excitarse, razón por la cual los besos juegan un papel fundamental antes y durante el acto, porque es un compromiso sensual y erótico con alguien. O sea, que si empiezas a salir con alguien y no te besa en el sexo, quiere decir que está tratando de mantenerlo casual (Entonces que no se queje si de repente algo no funciona del todo bien).

Sólo puede hacer una cosa a la vez

Otra de las razones comunes por las que la pareja no besa mientras fornica, puede deberse también a que sólo puede hacer una cosa a la vez. Es decir, quitarte la ropa, frotarse contra ti o admirar cómo se mueve tu cuerpo y se excita. En este caso, no titubeés y dale un beso apasionado.

Piensa que los besos apasionados son de adolescentes

¡Quítense de PREJUICIOS y etiquetas, por amor de dios!! A la larga lo único que trae es aburrimiento y problemas en la relación, que omite los besos, porque se piensa que "Ya no están en edad" NUNCA es tarde para un beso estilo francés , que fomenta la cercanía entre las parejas y llega a ser más íntimo que el coito.

Dense tiempo para que se puedan sentir excitados y puedan intensificar las sensaciones.

También prueben besarse intensamente cuando dicen Hola o Adiós, verán que la llama se intensifica.