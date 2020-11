¿Buscas una relación abierta? Conoce lo que es y los errores a evitar

En la actualidad las personas no están tan interesadas en relacionarse de manera afectiva con otras, ya sea porque no quieren involucrarse sentimentalmente o porque sus obligaciones diarias les absorben la mayor cantidad de su tiempo y no podrían atender a una pareja o simplemente no desean perder su libertad.

Para empezar, las relaciones abiertas son una forma de relacionarse que no tiene como base la exclusividad sexual ni afectiva. Se les llama de esta manera porque requieren el conocimiento de las partes sobre la posibilidad de mantener relaciones en simultáneo, siempre basados en el respeto.

Consejos para mantener una relación abierta sana

No hay obligaciones

Como se mencionó antes, debe haber respeto entre las partes. Los encuentros deben ser bajo consenso y no por obligación. Hay ocasiones en la que una de las partes acepta por miedo a que se termine su "relación".

La finalidad es aumentar el bienestar de la pareja y de que ambos sean más felices. En caso de que no se este convencido o se hace por obligación es mejor hablarlo con la pareja o dejarlo por la paz.

Reglas

En este sentido, cada pareja debe establecer sus propias reglas. Esto evitará malos entendidos que puedan resultar en que uno de los dos termine lastimado, algo que se evita en una relación formal. Es muy recomendable discutir tranquilamente acerca de estar normas y manifestar las necesidades de cada uno.

Nada de celos

Quien decida entrar a una relación abierta debe tener en cuenta que los celos están 100 por ciento prohibidos, pues en teoría no hay ningún compromiso y por ende, nada impide que los participantes puedan conocer a más personas.

Sinceridad

La salud de una relación abierta recae mucho en la sinceridad, pero no solo de la pareja, sino con las personas que conozcan y con las que quieran relacionarse. En caso de no hacerlo, resultaría injusto con los terceros y podría resultar afectado.

Tiempo

Si deseas tener una relación de este tipo, debe existir civilidad. No porque sea libre, significa que no le des su tiempo y espacio a la pareja. Si uno desea pasar tiempo con otras personas, está bien, pero no sí se descuida al "principal".