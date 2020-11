Renata Valdés crea “El NO glamour de la moda”, un podcast de asesoramiento para emprender

Actualmente estudia Mercadotecnia y es creadora de la marca Renata Valdés Desing, la cual resultó de su amor por el diseño y sus conocimientos desde la preparatoria los cuales combinó con cursos en Estados Unidos, así como con un par de semestres en la Universidad Centro.

“Durante la preparatoria empecé un blog donde subía mis outfits y estilo, era una forma de escape para compartir mi creatividad”, comentó la diseñadora.

¿Cómo surge la idea de crear tu podcast?

Empecé a trabajar muy temprano, inicié mi marca sin tener conocimientos en negocios, finanzas o emprendimiento y sobre todo lo que rodea a la industria de la moda. Al principio de mi carrera como diseñadora de modas cometí algunos errores que me ayudaron a aprender más de este sector y por esta razón fue que decidí ayudar a más emprendedoras que quieren incursionar en este nicho de mercado, para que no cometan los mismos errores que yo cometí en un inicio. Al trabajar en esta industria he encontrado a mucha gente talentosa que me ha guiado y asesorado para mejorar mi marca, por lo que muchas de ellas han sido invitadas en el podcast.

¿Qué temas aborda El NO glamour de la moda?

Algunos de los temas son: fotografía de moda, moda digital, como posicionarte en Instagram, diseño de tiendas y escaparates entre otros más. El objetivo principal del podcast es dar asesoramiento para emprender en el mundo de la moda y tips para empezar una marca, para apoyar a todas esas personas que están interesadas en el tema, pero, que desconocen muchos aspectos importantes de esta industria.

¿Qué podemos encontrar en la marca Renata Valdés Desing?

Una es la parte resort, que son las bolsas artesanales de paja con tejido de macramé y en la otra encontramos chamarras de mezclilla, pero, estas son muy diferentes a todo lo que hay en el mercado porque justo te permiten expresar tu estilo e individualismo para sentirte segura de ti misma, además de que es un clásico y básico del clóset.

¿Hace cuánto tiempo iniciaste tu marca?

La marca lleva un año en el mercado y ha tendido gran éxito, la mayoría de nuestros materiales son mexicanos y cuento con un equipo de 12 personas.

¿En qué están inspiradas tus colecciones?

La inspiración va cambiando, está por salir una nueva colección inspirada en las playas mexicanas. La parte artesanal es lo que más me gusta y se plasma en mi marca. Es importante apoyar el comercio local y a comunidades artesanales porque al final estamos reactivando la economía.

¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?

El reto para el podcast fue cuando empezamos a planearlo porque todavía no estaba la pandemia, durante estos meses de confinamiento el sector de la moda se ha transformado, los consumidores empezaron a comprar de forma diferente y esto generó un avance en la digitalización y el e-commerce. Por otro lado, el reto para mi marca fue encontrar un ADN y un diferenciador. Eso lo encontré a través de terapia psicológica, para conocer mi estigma sobre qué cosas quería proyectar como diseñadora y cómo me veo diseñando en el futuro.

¿Qué consejos les das a las nuevas generaciones que quieren emprender?

Que no dejen de escuchar el podcast, ahí vamos compartiendo tips para los emprendedores, cuando inicié no existía ningún podcast que nos guiara en todo este proceso. Las redes sociales son una gran herramienta, porque cuando lancé mi marca, ya contaba con una comunidad en Instagram y eso me ayudó mucho a posicionarla. Otro consejo es que deben diferenciarse de los demás y buscar un ADN único. Lo más importante es que deben ser perseverantes y constantes para lograr sus objetivos. En el camino se van a encontrar con muchos obstáculos, eso no debe ser una limitante para desistir, sino al contrario buscar más oportunidades.

Con la pandemia ¿cómo es la logística para grabar?

En las primeras grabaciones, se mandaban los micrófonos a casa de los invitados para que desde ahí grabaran. Luego empezamos a ir a los estudios de Beek, que están increíbles. Con la nueva normalidad empezamos a ir, ya que los espacios cuentan con cabinas separadas.

¿Qué opinas del nuevo talento emergente que está surgiendo en México?

Esta increíble, México es un país que tiene gente muy talentosa que está creciendo nacional e internacionalmente. Cada día vemos marcas padrísimas y súper creativas.

¿Actualmente qué tan importante es la sustentabilidad en la moda?

Muy importante, el consumidor se está enfocando en métodos más sustentables para comprar. Es muy importante que las marcas estén dispuestas a dar información, los clientes hoy en día preguntan de dónde provienen las telas o tejidos de tu marca. Cada vez las personas se preocupan porque les paguen justo a los artesanos. Además, es primordial que entre todos empecemos a cuidar el planeta y evitemos contaminar.

¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

Me gusta hacer ejercicio, viajar y dibujar.

¿Qué significa la moda en tu vida?

Llego como una forma de escape, en la preparatoria no sabía si iba estudiar matemáticas, pero después me empezó a encantar el diseño. La moda para mí es una forma de expresión inmensa que me dio seguridad y me hizo sentir bien conmigo misma.

¿Qué planes tienes para el 2021?

Va salir una nueva colección, la cual está inspirada en lo artesanal y en el consumo consciente.

Por Isis Malherbe