The Mind Reader Una experiencia inolvidable protagonizado por Víctor Castañeda

El reconocido mentalista mexicano Víctor Castañeda redefine el significado de imposible por primera vez en México presentando una experiencia única: The Mind Reader, un impactante espectáculo difícil de olvidar, pues sucede en un ambiente de exclusividad, intimidad y atemporalidad.

En una entrevista para El Heraldo de México platicó sobre su expertis y lo que lo llevo a convertirse en uno de los mentalistas más reconocidos de México.

El ilusionista y conferencista Victor Castañeda es un experto en mentalismo, prestidigitación e innovación. Estudio Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac México y tiene una especialidad en Entretenimiento y Sociedad por la Universidad Iberoamericana, eso le dio la oportunidad de aprender muchas habilidades que implemento en el ilusionismo. Posteriormente inicio con convenciones a nivel mundial y durante quince años se ha dedicado al mercado corporativo donde motiva equipos de empresa y de ventas. Se ha presentado en el Auditorio Nacional con más de 10 mil personas, en el Teatro Metropolitan y ha sido de los únicos mexicanos que ha estado en la Convención Nacional de Mentalismo que se realiza en Las Vegas a lado de profesionales de la industria. Estudio en la academia “Magic & Mystery School” en Las Vegas, Nevada.

¿Cómo fue tu infancia?

Desde pequeño fui muy tímido y reservado, desde siempre me han encantado los libros, siempre estuve desfasado de mi edad ya que me llevaba con personas más grandes. A los 11 años me invitaron mis papas a ver a David Copperfield al Auditorio Nacional y me impacto ver a un señor volar en el escenario y decidí que yo me quería dedicar a eso de grande. A partir de ahí empezó un camino maravilloso dentro de la magia que inició como un hobbie y acabo siendo mi profesión después de mucho tiempo.

¿Qué es el mentalismo?

El mentalismo es el arte que nos permite darle a la gente la sensación de que estás leyendo su mente, es mucho más específico porque no solo tiene herramientas de pesificación, si no conlleva herramientas de programación neurolingüística, lenguaje no verbal y una serie de disciplinas que se combinan para hacer lo que hoy en día hago en cada show.

¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?

Definitivamente uno de los grandes retos es realizar este show, estoy acostumbrado a dar presentaciones de 300 a 1500 personas dentro de mercados corporativos donde tengo que motivar a los asistentes. Para mí era una zona de confort impresionante ya que con una audiencia masiva me sentía muy cómodo. Los primeros retos que me enfrente a esta modalidad fue hacer un espectáculo íntimo para 20 personas donde debo tener una percepción mucho más personalizada y leer la mente de las personas con un cubre bocas. He tenido una gran trayectoria trabajando con marcas reconocidas haciendo lo que más me gusta.

El principal reto de esta época es reinventar y generar que exista una experiencia boutique en Pugseal Entertainment donde puedan tener un espacio seguro y pasen una hora y media divertidos en compañía de sus amigos. Los mentalistas no leemos la mente, todo lo que hago lo realizo por entretenimiento y tengo una serie de habilidades en el portafolio con el que yo cargo, mi profesión me ha dado la oportunidad de influenciar el pensamiento de cierta manera y hacer ciertas técnicas de manipular la percepción de la gente. Trabajamos incesantemente para darle esa ilusión a la gente.

¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?

El sentir el asombro de la gente, cuando vez que todo mundo abre sus ojos y boca de asombro, es de las sensaciones más bonitas. Estamos en un momento muy complejo como sociedad, vivimos una situación sin precedentes que han marcado la gran oportunidad para que la gente pueda recuperar su capacidad de sorprenderse y saber que todo puede ocurrir. Nosotros con nuestra mente somos capaces de cambiar nuestra percepción acerca del mundo y con ello lograr nuestros sueños. En el mundo han sucedido sucesos difíciles que no hay que perder respeto de ellos.

Fui elegido por el equipo de David Copperfield para ser el único mexicano que curara su colección de libros en una biblioteca especifica que tiene de la colección de magia y mentalismo más importante del planeta. Libros históricos que se labraron con puño y letra con tinta china desde el año 1500 hasta 1800. Fue increíble ya que representa el único legado que nosotros podemos tener hoy en día del arte que nos apasiona. Estuve trabajando dos semanas en Las Vegas en su colección privada con 3 personas.

¿Platícanos de que trata tu libro Siempre posible, nunca imposible: Las 7 reglas de la magia con las que descubrí que todo puede suceder?

La vida está llena de momentos difíciles, solo hay que saber reconocerlos cuando se presentan y aprovecharlos al máximo. Estoy convencido de que la gente necesita recuperar la capacidad de asombro y la convicción de que todo es posible. Con esta historia sobre mi recorrido en el mundo de la magia, revelo los 7 secretos para redescubrir este mundo mágico que nos rodea. Es momento de abrir la puerta a la suerte, la intuición, el asombro, la oportunidad, el augurio y la serendipia. En este libro aprenderán que todo siempre es posible. nunca imposible. Estos libros contienen grandes lecciones que me han ocurrido en estos años que llevo dedicándome a esta profesión.

¿Que consejos les das a las nuevas generaciones que quieren dedicarse a este ámbito?

Que sean muy perseverantes y que no desistan, por más información que exista afuera, se preocupen por indagar. Es una disciplina que necesita de muchos discípulos y maestros, que se acerquen a personas que realicen comunidades y que establezcan esos conocimientos de forma diferente.Vivimos en una era donde la gente quiere todo rápido y fácil, este es un camino donde hay que estudiar mucho y presentarte en varios lados para seguir desarrollando experiencia.

¿Como fue tu método de trabajo en estos meses de cuarentena?

Con todo esto que ocurrió por el covid, tuvimos que aprender a reinventarnos a los nuevos cambios, los eventos corporativos se han hecho virtuales, pero en ese proceso de cambio nos dimos cuenta que la gente necesita ver cosas presenciales que de alguna manera sean de forma segura, que sean diferentes y originales. Pug Seal Entertainment e Imagic Group crearon un one-man-show dentro de una habitación del hotel Pug Seal, donde decidimos iniciar una herramienta de entretenimiento para que la gente pudiera vivir esta experiencia boutique de manera presencial, la cual ha obtenido grandes resultados. Es un espectáculo interactivo que va estar todo el año.

Por Isis Malherbe