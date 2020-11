¿Qué son las series GIGANTES y cómo pueden ayudarte en tu entrenamiento? 

Ir a entrenar a un gimnasio puede llegar a ser un poco monótono, pues en ocasiones sentimos que nos estancamos en nuestro modo de ejercitarnos y de los pesos que manejamos en cada entrenamiento.

Pero esto se debe a que no has intentado nuevos métodos que lleven tus músculos a retos distintos. Si cambias algunas cosas, es posible que observes resultados constantes y diferentes a los que estás acostumbrado.

Por ello es necesario siempre cambiar la rutina que tenemos asignada y no sólo de variar los ejercicios y su ejecución en máquinas o con pesos libres. Existen métodos para experimentar con otras formas con las cuales potenciar aún más a tu cuerpo y cada músculo.

Por ello sería bueno que intentaras el método de entrenamiento llamado series gigantes, las cuales buscan no solo mejorar los pesos que cargas, sino también llegar a mejores niveles de hipertrofia en tus músculos.

Foto: Especial

¿Cómo hacer series gigantes?

Antes que nada, debes saber que este tipo de entrenamiento se realiza haciendo de cinco a siete ejercicios del mismo grupo muscular, de tres series cada uno pero sin número exacto de repeticiones, ya que lo que se busca es llegar al fallo muscular en cada ejercicio.

Además es necesario saber que no descansarás entre cada grupo de movimientos, tu único descanso será cuando pases de uno al otro, pues todos deben ser seguidos; una vez que hayas terminado de hacer una serie en cada una de forma consecutiva, ahora si será el momento de parar de tres y hasta cinco minutos en total, para después hacer la siguiente serie gigante.

Algo que también debes saber es que los pesos que manejarás en estas series gigantes, no serán los máximos con los que has trabajado, pues no es un tipo de entrenamiento para ganar mucha fuerza, es más para hipertrofia y resistencia.

Por ello deberás manejar pesos de entre 70 y 75 por ciento de tu peso total en cada ejercicios. Un ejemplo de ello sería, si en el press para pecho en banco plano llegas a cargar 80 kilos en total, incluido el peso de la barra, deberás trabajar esta serie gigante con 50 o 60 kilos como máximo, para que puedas realizar las series de ese ejercicio y de los demás.

Foto: Especial

Recomendaciones

Cabe destacar que este tipo de entrenamiento exige mucho control de pesos, una correcta respiración y un mayor nivel de entrenamiento e intensidad, por ello no es recomendable que un atleta principiante en el gimnasio lo haga, ya que podría sufrir serias lesiones.

Para el caso de los atletas de niveles intermedios o avanzados este método lo pueden aplicar ocasionalmente en sus rutinas, para reactivar el crecimiento muscular, aunque tampoco se debe aplicar de forma diaria.

Por: Hanzel Forteza