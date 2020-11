¿Crees en las "curas milagrosas"? Esta es la verdadera y oculta razón de su efectividad I PODCAST

En el pensamiento mágico se toman como postulados válidos creencias que no tienen fundamento científico.

Las personas que hacen uso del pensamiento mágico no cuestionan ciertas percepciones, es decir no interviene el pensamiento crítico o la razón para creer en algo en donde la no hay relación entre la causa y el efecto.

Se basa en percepciones subjetivas de un individuo o de una colectividad.

El pensamiento mágico también se refiere a la creencia errónea de que los propios pensamientos, palabras o actos causarán o evitarán un hecho concreto desafiando a las leyes de causa y efecto comúnmente aceptadas.

Este tipo de pensamiento confunde a la casualidad con la causalidad. Se basa en prejuicios y/o percepciones psíquicas subjetivas de un individuo o de una comunidad.

Las supersticiones, la magia, los espejismos, la telepatía, fenómenos paranormales y otras distorsiones cognitivas entran dentro del pensamiento mágico que ha acompañado al ser humano desde siempre.

El correlato del pensamiento mágico suelen ser los rituales que pueden incluir actos extremos como por ejemplo los sacrificios.

El pensamiento mágico se opone al pensamiento lógico y es muy frecuente en los niños y en personas pertenecientes a sociedades primitivas aunque también se presenta en personas con padecimientos psiquiátricos como el trastorno obsesivo-compulsivo, la esquizofrenia y otros.

Una de las funciones del pensamiento mágico es disminuir la ansiedad que genera la incomprensión de ciertos fenómenos existenciales y de ahí que haya acompañado desde siempre al ser humano.

