¿Quieres AHORRAR? Sigue estos consejos a la hora de hacer el súper

¿Alguna vez has ido al supermercado y te sorprende comprar cosas de más? ¿Cosas que no tenías planeadas?, bueno, pues aunque no lo creas esto es bastante común y por eso, los expertos en finanzas personales han llegado a algunas conclusiones que a continuación te vamos a compartir.

Las ofertas siempre son un buen gancho para los compradores y si eres de los que no se puede resistir, puede que para ti entrar al súper sin traer nada extra, resulte una misión difícil, sin embargo no hay nada qué temer y te recomendamos seguir estos breves consejos, que seguramente tu bolsillo te agradecerá después.

1.Haz una lista

Lo primero es ver qué falta y de qué secciones. Es decir: Limpieza, despensa, salud, etc. Te sugerimos que te des una vuelta en la cocina, baño y recámara para que veas lo que te haga falta y lo vayas apuntando. A la hora de surtir, enfócate sólo en lo que tienes anotado.

2. Visita sólo los pasillos necesarios

Si ya tienes la lista, sólo enfócate a buscar los artículos en los pasillos necesarios, así evitarás el contacto visual con los otros productos que no has contemplado. Y si ya conoces tu súper, lo mejor es que vayas directo por los artículos que tienes en mente. Así no te desviarás. Y si se te ocurre algo de último momento pregúntate: ¿Cuándo lo utilizarás? y ¿Dónde lo pondrás? Si no tienes respuesta para eso, mejor no lo lleves.

3. Investiga las ofertas

Por lo general, los supermercados tienen diferentes ofertas a lo largo de la semana. Investiga bien qué ofertas hay en cada día, para que con base en ello organices tu día de compras. Otra opción es: Que si ya estás en el súper prestes atención a lo que anuncian de oferta por los altavoces y medites si te conviene o no comprarlo.

4. No vayas tan seguido

Ir más de una vez a la semana por distracción, sólo terminará mermando tu cartera, porque cada día ubicarás algo nuevo que según tú "necesitas" y a la mera hora, ni lo usas y sólo gastas de más. Así que modera tus visitas al súper, sólo cuando sea verdaderamente necesario.

5. Revisa lo que te cobran

Esto es muy importante, porque a veces el precio que dice, no es el mismo que te cobran, por lo que te sugerimos estar muy pendiente de lo que te están cobrando. Y si eres ya muy TOC, pues puedes ir apuntando los precios que ves en tu lista, así cotejarlos, será más fácil. Sobre todo cuando los productos dicen que están en oferta. Verifica que así sea o que apliquen el descuento a la hora de pagar.

6. Come antes de ir

Puede que suene extraño, pero no comer antes de ir al súper, puede resultar contraproducente, porque todo se te antojará y terminarás comprando más de lo necesario y por prestar más atención en la comida puedes perder el foco de todos los otros productos que ibas a comprar.