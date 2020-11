EN VIVO: Ve GRATIS el Festival Internacional del Globo León 2020

Por segundo día consecutivo, cerca de una centena de aeronaves comenzarán a surcar el cielo de León, Guanajuato en el arranque de la 19 edición del Festival Internacional del Globo.

Y debido a la pandemia, por primera vez se efectuó el evento sin acceso al público, sin embargo fue llevado a miles de hogares en todo el mundo a través de una transmisión simultánea en las redes sociales.

La reconocida periodista Paola Rojas, la conductora de espectáculos Andrea Legarreta y el conductor Mauricio Mancera iniciaron la transmisión de FIG en Directo en punto de las 06:30 horas en el FIG Main Stage ubicado en El Bosque Country Club.

A través de las cuentas oficiales del festival, se registró la presencia de televidentes procedentes de Costa Rica, Australia, Guatemala, Estados Unidos, España, Alemania, entre muchos otros países.

La H vuela alto en el Festival

Por segundo año consecutivo el globo aerostático de El Heraldo de México se alzó en el cielo de León con el número de vuelo 5.

La H que no es muda despegó en conjunto a globos aerostáticos como La Matryoshka, Owl, Penguin Sherlock Holmes, Little Dog, Jupiterman, Baby Montster, My Deerling, La Gallina Pintadita, Bola de Basquete, Little Ball Ball y Bob Esponja.

El logotipo azul del periódico más leído de México combinó con el globo azul marino y gris que destacó entre los cientos que se dieron cita el segundo día del festival.

Concierto

En punto de las 19:00 horas, comenzarán las Noches Mágicas, donde decenas de aerostatos se inflan, y se encienden al ritmo de las luces y la música.

Esta noche se presentará DEORRO, uno de los mejores Dj’s del mundo de acuerdo con al revista especializada DJ MAG, y podrás disfrutarlo de forma gratuita desde donde estés el sábado 14 de noviembre a las 20:00 hrs. Pérdoname, Five Hours, Rise and Shine, Turn Back Time, entre otros, serán los temas que el Dj de 29 años mezcle para deleite del público del ciberespacio.

Por: Alby García

alby.garcia@elheraldodemexico.com