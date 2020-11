¡Cuidado! Estos errores comunes al depilar las cejas te suman años

Las cejas son conocidas como el marco del rostro y los ojos, la forma de depilarlas y lucirlas dirá mucho de tu personalidad, pero existen errores que por desgracia te sumarán algunos años. Su apariencia es una de las cosas que más se debe cuidar a la hora del maquillaje, pues inevitablemente es uno de los rasgos más notorios de la cara.

Tomar las pinzas, aplicarse la cera u otro procedimiento pareciera tarea fácil, pero la realidad es que una equivocación puede cambiar la expresión de tu rostro. Hay que saber cuánto vello sacar, y de dónde, por eso lo más recomendable es tener bien definida la forma de tu ceja, y para eso puedes consultar a un experto.

Respeta su forma natural

Cada persona tiene una forma de ceja que armoniza el rostro. Una recomendación para no cambiar su forma es seguir la norma de los tres puntos, con la ayuda de un lápiz márcalos y verás cuáles son los vellos que se deben retirar. Es importante no insistir en que sean totalmente simétricas, con la norma quedarán equilibradas y naturales.

El principio de la ceja alineada con el centro de la aleta de la nariz.

alineada con el centro de la aleta de la nariz. El arco debe descender a partir del último tercio del ojo.

La línea de la ceja debe seguir la longitud del ojo.

Una recomendación para no cambiar la forma de la ceja es seguir la norma de los tres puntos. Foto: Especial

Un arco pronunciado

Quizás el arco no te parezca algo importante, pero si buscas que la ceja luzca bien, es necesario que el arco se vea pronunciado. es que luzca pronunciado. Este detalle abrirá tu mirada y hará que te veas más joven. A medida que envejecemos se van perdiendo vellos y esto hace que luzca menos.

Depilar en exceso

Depilar el área superior puede dejar pequeñas imperfecciones, mientras que retirar demasiados vellos del entrecejo hará que tus ojos se vean más separados y la nariz se verá más prominente. Las cejas excesivamente finas te suman años y dan una expresión extraña a el rostro.

Las cejas excesivamente finas te suman años. Foto: Pexels

La pinza adecuada

Es muy importante que la pinza que elijas para la depilación esté bien alineada para obtener la máxima precisión y que los pelitos no se corten. Respecto a la forma de la punta, lo mejor es elegir la que te sea más cómoda. Depila siempre los pelitos de uno en uno y siguiendo la dirección de crecimiento.

El tono correcto