MODA para OTOÑO: Accesorios para cabello que son tendencia este 2020

View this post on Instagram

Los mou00f1os son divertidos para chicas con cualquier largo de cabello, una coleta acompau00f1ada con un mou00f1o de color llamativo logra que un #outfit casual luzca increu00edble para tu du00eda a du00eda. ud83cudf80ud83dudc81u2728 #peinado #coladecaballo #peinadomou00f1o #hair #hairstyle #hairstylist.