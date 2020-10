Hilda Márquez, la artista que plasma abundancia y felicidad en cada Mural

La artista Hilda Márquez desde pequeña estuvo rodeada de arte, creció viendo pintar a su madre, la pintora Piedad de Márquez quien estudió en Bellas Artes y daba clases de pintura por la tarde.

La artista se ha presentado en diferentes casas de cultura, galerías y en el Centro Cultural Veracruzano. Donde se encuentra exhibida una Frida Kahlo de cuatro metros, conocida como “La Frida Jarocha” y por último en un hotel en las Vegas.

Hilda se caracteriza por plasmar su arte en grandes murales, donde pretende transmitir todo el amor, la fuerza y la riqueza que posee la cultura mexicana. Su profesionalismo se puede admirar en el famoso hotel Caesars Palace de Las Vegas, además ha tenido la fortuna de hacer obras para Gerardo Quiroz, Yalitza Aparicio y Martha Patricia López de Zatarain más conocida como Mapat.

“Recuerdo que pintaba los murales y cuadros de mi mamá, tomaba un pincel y empezaba a plasmar mis ideas en ellos, esos fueron mis primeros inicios en la pintura” Hilda Márquez, artista

¿Cuánto estás pintando en que te inspiras?

El espacio es muy importante para poder inspirarme y empezar a pintar en el lienzo, necesito sentirme cómoda, tranquila y feliz. Cuando empiezo a pintar empiezo a crear un sin fin de cosas.

¿A qué retos te has enfrentado en este ámbito artístico?

El tratar de ser como mi madre, ella era muy profesional y perfeccionista. Ser puntuales en la entrega y seguir perfeccionando mi técnica. En México falta más impulso para los artistas.

¿Cuáles son tus obras más significativas?

Me gustan las que he pintado de árboles y caminos de abundancia. Me gusta utilizar texturas de hoja de oro y relieves. Alguno de los cuadros que realizo también pintó a autores que admiro. A mi madre le gustaba mucho pintar paisajes de Veracruz y todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. Mis Fridas que yo realizo tienen a Bango tienen a Van Gogh y Dali.

¿Cuáles son tus tres referentes favoritos?

Mi madre, Frida Kahlo Van Gogh.

¿Qué significa la pintura y el arte en tu vida?

Significan mi vida, gracias a esto he podido salir adelante en todos los sentidos.

¿Qué es lo que diferencia tus obras de las demás?

En mis obras agrego ciertos detalles o símbolos del feng shui que atraen felicidad y abundancia en el hogar. También algunos nombres que son energéticamente positivos.

¿Qué consejo les das a las nuevas generaciones que quieren emprender en este medio?

Que, si se pueden lograr los sueños, la constancia y la disciplina es la base del éxito. Si traen el arte en sus venas van a llegar muy alto. Es muy importante que estudien, aprendan técnicas y le dediquen unas horas diario para ir perfeccionando su técnica.

¿Qué técnicas ocupas en tus obras?

Me gusta ser libre y apasionada, no me gusta encerrarme en algún género, me gusta probar distintas técnicas, óleo, acrílicos, oro de hoja y relieves.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dejado la pintura?

En la noche ya cuando termino de pintar, agradezco al universo qué mi trabajo realmente no es trabajo. Pinto por el placer de tomar mis pinceles y mis colores.

Por Isis Malherbe