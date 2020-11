¿Eres muy celoso? Aquí te decimos como controlar estos sentimientos

Dentro de las relaciones de pareja, es común normalizar algunos comportamientos derivados de los celos confundiéndolos como una muestra de amor romántico, cuando en muchos casos extremos se podría considerar un tipo de violencia.

Lo primero que debes identificar es si eres una persona celosa, para ello es importante distinguir los rasgos de la personalidad de alguien cuando siente celos y se comporta de forma patológica, es por eso que debes señalar si tu pareja cumple que algunas de las siguientes situaciones:

Cuando tu pareja desconfía de ti preguntándote excesivamente por lo que haces o dices.

Quiere controlar todo lo que haces con acciones insistentes ya sabe preguntando con quién hablas, de qué hablas, cómo vistes, revisar tu celular, entre otras

Está convencido/a de que sus celos están justificados

Hace chantaje emocional o te presiona, cuando decides disfrutar de la compañía de otras personas o hacer tus propios planes.

Impone su visión de la realidad con una actitud dominante

Critica tus decisiones, te humilla, regaña y/o desvaloriza.

Trata de cambiar tu imagen, tus preferencias o inquietudes

¿Cómo controlar los celos?

Si cumpliste con algunas de estas situaciones o tu pareja es importante tomar acciones para intentar controlarlos y no arruinar una relación amorosa debido a las inseguridades, asimismo por la falta de comunicación y comunicación con tu pareja.

Es importante comenzar con quererte a ti mismo, así como valorar tus virtudes y fortalezas, buscar hobbies y plantearte metas. Piensa que antes de conocer a tu pareja tenías el mismo valor como persona.

Comunícate con tu pareja. Exprésate y cuéntale lo que sientes en determinadas ocasiones, para que de esta manera entre los dos puedan buscar una solución que te ayude a controlar el miedo, sin que tu pareja tenga que cambiar para evitar tus miedos.

Respeta su espacio. Todos necesitamos tiempo para nosotros. Intentar conseguir que dedique todo su tiempo a ti no evitará un posible engaño y generará agobio.

Foto: Especial

No compares esta relación con otras anteriores. Todos podemos tener un pasado, pero piensa que si has vivido un engaño en una relación anterior, no tiene por qué pasar lo mismo ahora.

Evita los pensamientos negativos. Como hemos comentado, los celos suelen ser irreales y nacen de nuestra propia imaginación. Trata de discernir y no permitas que esos pensamientos desemboquen en conductas celosas.

Mantén la calma. Si empiezas a sentir celos, intenta respirar y espera a que pase, antes de hablar con tu pareja y recriminarle cualquier acto, intenta rebajar el grado de tu enfado y nerviosismo, no permitas que esta situación te lleve a decir cosas que de verdad no sientes