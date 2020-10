¿Problemas para aceptar cumplidos? ¡Cuidado, podría estar en RIESGO tu salud mental!

"Estás bien guapa" -"Ay, no es cierto"- Es quizá uno de los diálogos más comunes que existen en el mundo, sin embargo, aunque el negar un halago parece algo inocente, ya sea por temor o hipocresía, puede tener importantes implicaciones en la salud mental que sugieran inseguridad con la persona que no acepta un cumplido por no sentirse suficientes o por dudar de ellos mismos en todo momento.

Los expertos señalan que no sentirte una persona merecedora de esos halagos, te lleva a subestimarte, desarrollar la capacidad de creer en esas palabras positivas o hasta pensar que la persona que te expresa su cariño está cometiendo en realidad un error o que te quiere causar algún daño con "palabras falsas".

Los psicólogos apuntan que desestimar los cumplidos hace que nuestra autoestima se vulnere y dañe a un grado importante. Tanto, que podría repercutir en la salud mental del paciente y para evitar que esto ocurra, los expertos recomiendan dos cosas: Sentirte consciente y merecedor de esas palabras y reconocer una cosa buena que hayas hecho durante el día.

Cómo aceptar un halago sin morir en el intento