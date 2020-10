Tips para que tus hijos disfruten Halloween sin remordimientos

¿Te ha pasado que llega la fecha de Halloween y Día de muertos y te comienzas a angustiar por la ingesta de dulces que tendrán tus hijos?

Durante esta época es muy común que los papás quieran controlar de manera obsesiva el consumo de dulces, es entendible, pero recuerda que cuanto más pones en un pedestal este tipo de alimentos los van a desear más.

Recordemos en no moralizar alimentos, no catalogar como buenos o malos, mejor normalicemos todo tipo de alimentos y utilicemos estrategias positivas desde la infancia.

He aquí algunas recomendaciones para poder llevar lo más ameno posible el tema:

- Los primeros 3 días después de la pedida de dulces es común la emoción, pasando este tiempo la euforia baja, así que ten en mente que esto no será para siempre.

- Ofrece dulces junto con la comida de medio día, así normalizará los dulces, entenderá que no es un premio, no se condiciona y no hay peleas por él.

- Disfruta con ellos de 1 dulce.

- Realicen una actividad en preparar bolsitas con los dulces que hayan sobrado y repártanlos a niños de bajos recursos, saquen provecho de la situación para generar conciencia y buenos actos.

Siempre la vida en balance es la clave, tener todos los días una alimentación basada en alimentos de alta calidad con un aporte alto de valor nutricional es lo ideal y un postre de vez en cuando, también.

Pequeñas acciones generan grandes diferencias y el impacto de una relación sana con los alimentos es el mejor regalo de la vida.

